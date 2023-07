Marcuello (PP) asume la presidencia de la Comunidad de Calatayud con apoyo de PAR y Vox

El alcalde de Sabiñán por el Partido Popular desde hace cinco mandatos, Ignacio Marcuello Casorrán, ha sido proclamado presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud este lunes con el apoyo de sus 16 compañeros de bancada, a lo que ha sumado el apoyo del único consejero del Partido Aragonés, José Félix Lajusticia, que formará parte del equipo de gobierno como vicepresidente primero, y de la única representante de Vox, la concejal en el Ayuntamiento de Calatayud Pilar Delgado, que dará apoyo de forma externa. En la oposición quedan el PSOE, con 14 miembros; Ciudadanos – Tú Aragón, con dos; y CHA, con una.

Ante la presencia de el expresidente de las Cortes, el atecano Javier Sada; los diputados provinciales José Carlos Tirado (PSOE), José Manuel Gimeno e Iluminada Ustero (PP); el senador y alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda; la directora general de Turismo de la DGA en funciones, Gloria Pérez; autoridades militares, representantes religiosos, vecinos y amigos, Marcuello ha defendido que el pacto con el PAR se basa en 70 medidas centradas en "acción social, desarrollo económico y lucha contra la despoblación". Lo ha hecho después de que su socio reconociera que el apoyo viene dado en el marco de pactos globales PP-PAR.

Lajusticia reconocía que volver a la institución tras cuatro años y la lucha intestina en su formación era "una pequeña satisfacción" y asumía que darán continuidad a parte de los proyectos de los anteriores gestores, a la vez que confiaba en que las negociaciones infructuosas "no perturben la amistad" y confiaba en cuatro años de "buen ambiente" para sacar adelante iniciativas "en beneficio de los vecinos y para traer empleo, que buena falta hace en esta comarca". Lejos de recoger el guante, sus antiguos compañeros, ahora en Cs-Tú Aragón, incidían en que "la política hace extraños compañeros", decía Miguel Langa, y recordaba las críticas cruzadas entre PP y PAR antes de mayo.

"No toleraremos un exceso de gasto político en detrimento de que se disminuyan los fondos para prestar servicios", advertía Langa. En la misma línea, el presidente saliente, el socialista Ramón Duce, cargaba abiertamente contra el PAR, calificándolo de "residual" y asegurando que "en cuatro años no quedará de ustedes ni el recuerdo": "Le damos más protagonismo del que merece", decía asumiendo que sus ocho años de mandato han dependido de los aragonesistas, cuatro de ellos con Lajusticia de mano derecha. E incidía en que "es el primero que pacta con Vox, que quiere eliminar las comarcas. Tendrá que digerirlo".

En la misma línea, Duce se detenía en las negociaciones para asegurar que le decepcionó "la ausencia de consejeros del PP" para sostener que "el PP quiere a la Comarca como una concejalía más del Ayuntamiento de Calatayud", y recordaba la eliminación y revisión de convenios, como en el caso de las residencias municipales de mayores. "Ni un paso atrás en derechos y servicios, ni en la autonomía de la comarca", le reclamaba a Marcuello, del que aseguró que tendrá "las manos bien atadas".

Por su parte, el popular reivindicaba que carece de "esposas" y tachó la "falta de elegancia" de Duce, al mismo tiempo que explicaba que los representantes populares contaron con el beneplácito de los consejeros para liderar las negociaciones. Así, insistía en que "ya llegará el momento en el que nos pueda echar en cara si no hacemos lo que tenemos escrito" y, volvía a remarcar: "Este discurso no me lo han dictado".

Marcuello, que alagó a Duce por hacerlo "bastante bien" al frente de la institución, también tenía un recuerdo para Fernando Martín y José Antonio Sanmiguel, como primeros antecesores en el cargo y agradecía el apoyo de Vox y de su familia. Así, en su discurso citaba compromisos con la modernización de la casa, la mejora de servicios y una mayor transparencia y participación y planteaba propuestas como la creación de una mesa sectorial de acción social, reforzar la ayuda a domicilio, estudiar las necesidades de plazas residenciales y ayuda técnica para que los ayuntamientos soliciten ayudas europeas.

También se comprometía a seguir adelante con el plan de sostenibilidad turística, sacar adelante una recogida de residuos unificada que acabe con las mancomunidades, promover una agenda cultural, turística y deportiva conjunta de los 67 municipios. Finalmente, pedía "aportar lo mejor por encima de partidos e ideologías".