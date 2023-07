Azcón advierte con un gesto que votar a Vox y al PAR es tirar el voto a la basura

La llamada al voto útil que el PP hace a diario en cada esquina de España ha sido especialmente explícita en Aragón, donde el ganador de las autonómicas, Jorge Azcón, ha avisado de que en provincias pequeñas, como Teruel, votar a Vox y al Partido Aragones (PAR) es "tirar" el voto a la "basura".

Y en el mitin que ha compartido con Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza, ha simulado lo que podría ocurrir con esos votos el 23J con un gesto: haciendo con un folio una pelota de papel y simulando que la lanzaba a la basura.

"En Teruel se elegían tres diputados, cuando solo se eligen tres diputados, el voto a determinadas formaciones, significa cogerle directamente, y tirarlo. Coger el voto directamente y hacer a la basura así con él", ha afirmado.

Azcón, presidente del PP de Aragón y a expensas de un pacto con Vox para presidir su región, ha subrayado que quien quiera derogar el sanchismo "tiene que votar al PP" porque "respetando a otras formaciones hay provincias como Teruel, que votar al PAR o votar a Vox significa que Pedro Sánchez se queda".

Se confirma, con ello, que por distintos caminos van la campaña de las elecciones generales, donde el voto útil se revela crucial, y la gobernabilidad de Aragón, donde la investidura de Azcón depende del sentido del voto del diputado aragonesista Alberto Izquierdo y, sobre todo, del 'sí' o la abstención de los siete diputados del partido que lidera Santiago Abascal.

A la hora de pedir el voto útil, Azcón lo ha hecho con los datos en la mano. Ha detallado que el PAR obtuvo un escaño en las Cortes con 4.817 votos por Teruel, y Vox otro con 7.696. Para el Congreso se reparten solo tres, de ahí la importancia que ha dado el presidente del PP en Aragón a incidir en la "aritmética" en este tramo final de la campaña.

Fotos de Feijóo en el multitudinario mitin del PP en Zaragoza Francisco Jiménez

El objetivo del PP en Aragón es lograr cuatro diputados por Zaragoza, dos por Hueva y cuatro por Teruel y así lo ha verbalizado el candidato número uno al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro, durante el mitin.

Los populares han criticado además al Gobierno de Pedro Sánchez, a la ministra de Educación, la zaragozana Pilar Alegría, a la que dicen que no quieren "ni los suyos" y han afeado que el candidato del PSOE sea el primer líder de un Gobierno que no pisa Aragón en la campaña de los generales. Sobre la portavoz del PSOE y candidata al Congreso por Zaragoza, ha recordado Azcón cómo dijo de ella Javier Lambán que "mucho entusiasmo no despierta" entre los militantes socialistas de la Comunidad. Ha contrapuesto el distanciamiento en el PSOE con la sensación de unidad que transmite el Partido Popular. "Alberto, en este PP de Aragón todos, sin fisuras, te apoyamos. Aquí todos queremos que sea el presidente de España", ha recalcado.

Uno a uno ha ido elogiando Azcón a los miembros de la candidatura al Congreso y al Senado por las tres provincias aragonesas, que ocupan puestos de salida en la Comunidad. Con un especial reconocimiento a tres de ellos, su amigo Pedro Navarro, Ana Alós y Luisa Fernanda Rudi, que se ha levantado para agradecer a los presentes sus aplausos.

El candidato a la Presidencia de la Comunidad ha destacado que los aragoneses son "gente noble", que creen en el valor de la palabra y, por eso, "no se van a dejar engañar". "En estas elecciones nos jugamos una mayoría suficiente, un presidente que no nos mienta", ha enfatizado.

El partido que más kilómetros ha hecho

El candidato al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro, ha recordado que es el PP el partido que más kilómetros va a hacer y que más actos va a organizar para llegar hasta el electorado. Y que su partido es la única alternativa. "Nos merecemos un presidente como Alberto Núñez Feijóo y no alguien que es rehén de Bildu y de ERC. La alternativa para echar a Sánchez es votar a Feijóo", ha destacado.

Pilar Alegría, por su parte, ha tenido este domingo un acto en Paracuellos de Jiloca, donde ha insistido en pedir que el PP se pronuncie sobre el trasvase del Ebro que defiende Vox.