Le roban el iphone y la cartera en el Casco y hace un 'escrache' al presunto ladrón en Zaragoza

Un joven de 25 años al que le hurtaron sin darse cuenta de fiesta la cartera y el móvil el pasado sábado en el Casco Histórico ha decidido mandarle un aviso al presunto ladrón tras denunciar lo ocurrido en comisaría, y ante la impotencia de no recuperar sus pertenencias.

"El hurto está denunciado ante la Policía Nacional junto a su IMEI y número de serie. Al superar el valor del móvil los 400€, te enfrentas a una pena de prisión de 6 a 18 meses. El IMEI está bloqueado por la operadora, por lo que el móvil te es completamente inútil y no te lo va a comprar nadie. Está también bloqueado remotamente con el ID de Apple y no lo vas a poder formatear. Cuando lo saques de casa me enteraré, y quizás nos veamos", apunta en un cartel que ha colgado en una calle de Zaragoza.

Según informa la Policía Nacional de Zaragoza, el joven denunció los hechos el pasado lunes en la comisaría de San José. El presunto hurto sucedió la madrugada del sábado al domingo, a las 5.00, en la calle del Temple, una zona de bares del centro, donde el joven se encontraba de fiesta.

"A esta hora es cuando me doy cuenta de que no tengo el móvil, ni las tarjetas ni el DNI. Salí de fiesta, iba un poco pasado de rosca, y me lo robaron", ha contado. Entonces vio en qué calle daba señal el GPS "A la desesperada decidí colgar ese cartel a ver si ablandábamos al tipo o se asustaba. Puse los carteles el lunes, tras hacer la denuncia, porque aún tenía alguna esperanza, y hubo una vecina que hasta me dejó poner un cartel dentro del edificio", relata el joven.

Mensaje colgado por la víctima y el móvil robado, un iPhone 13 de color azul. Heraldo.es

Precauciones para que no te roben de fiesta

Para prevenir este tipo de hurtos al descuido, dado que la víctima no se da cuenta en el momento de que le están robando sus pertenencias, la Policía Nacional aconseja tener siempre estos dispositivos electrónicos a la vista o a mano. "Los chavales suelen llevar siempre o casi siempre la cartera y el móvil en el bolsillo trasero, y es mejor llevarlos en los delanteros. Y cuando estemos en un sitio con mucha afluencia de personas, como es la calle Temple, hay que controlar los bolsillos, estar palpándolos cada dos por tres para comprobar que efectivamente está allí, porque son hurtos al descuido, en los que la persona no se da cuenta de cómo se lo quitan", señalan los agentes.

Del mismo modo, recomiendan que cuando se vaya a tomar algo a una terraza o a un bar, no se deje nunca el móvil encima de la barra. "Hay que llevarlo siempre entre nuestras pertenencias. Al final, se están robando móviles porque es un objeto que se puede vender muy bien en el mercado negro o de segunda mano, en Wallapop, en Milanuncios...", advierte la Policía.

Qué debemos hacer si nos lo roban: primero, denunciar

Para prevenir este tipo de hurtos, la Policía Nacional aconseja tener siempre instalada en el móvil una app de seguimiento. Gracias a esta app, los agentes consiguieron detener hace unos días en Huesca a un presunto ladrón que había hurtado un móvil en Zaragoza a una joven. El padre de la víctima siguió al presunto delincuente hasta Huesca, y allí consiguieron detenerlo y recuperar el teléfono móvil tras localizar al ladrón por medio de esta aplicación.

En cualquier caso, si se ha producido ya el robo, lo primero que hay que hacer es denunciar los hechos en una comisaría de policía. "Cuanto antes se denuncie mejor, para hacer un seguimiento", instan los agentes..

Además, si la víctima es consciente del hurto en el momento en que se produce, los agentes aconsejan llamar de inmediato al 091, que enviará allí una patrulla de la Policía Nacional para intentar localizarlo en ese momento, sirviéndose de la geolocalización del teléfono, precisan.

Otra recomendación que lanzan los agentes cuando se sale de fiesta y se vuelve para casa es "evitar ir jugando con el móvil o caminando con él mirando hacia abajo porque es muy fácil que venga alguien por detrás, nos lo arrebate y salga corriendo", avisan. "Y si te roban, 091 y denuncia", concluyen.