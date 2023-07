Roban un móvil en Zaragoza y los siguen hasta Huesca por el geolocalizador

Un zaragozano ha querido agradecer el trabajo de los agentes de la Policía Nacional que le permitieron recuperar este sábado, en solo unas horas, el teléfono móvil que unos ladrones le habían sustraído en un descuido. La tecnología se puso de parte del usuario y el trabajo coordinado entre comisarías de Zaragoza y Huesca permitió que el 'smartphone' terminara en el bolsillo de su dueño en el mismo día.

Todo comenzó por la tarde en el Tubo zaragozano, cuando Javier Laga se encontraba tomando algo con su mujer y su hija. Cuando se disponía a irse vio que no llevaba el terminal encima. "En el intervalo de salir de un bar para ir a recoger el coche nos dimos cuenta de que no llevábamos el teléfono", ha recordado. Entonces su primera reacción fue la de muchas personas cuando no encuentran el móvil, marcar el número. "Llamamos y no lo cogían", ha explicado.

En tren a Huesca

Acto seguido recordó que el teléfono, un iPhone, cuenta con geolocalizador, que se puede activar desde otro dispositivo. "Lo pusimos y lo fuimos siguiendo hasta la estación de tren de la Avenida de Goya, donde debieron de coger un tren", ha relatado. Allí se rindieron en su búsqueda y acudieron a la comisaría de la Policía Nacional en el barrio del Actur. La señal del dispositivo se dirigió hacia Huesca. Una vez presentada la denuncia, agentes de la capital oscense fueron siguiendo la ubicación que marcaba el GPS.

Los agentes le llamaron a las 22.00 para que recogiera su móvil, que se encontraba en la comisaría de Huesca.

El zaragozano ha insistido en agradecer la "amabilidad" y "diligencia" de los agentes zaragozanos y oscenses al tomarse la molestia de seguir todo el "periplo" que supuso recuperar un móvil. Para él era importante no solo por el valor del terminal "sino por lo que tienes dentro como fotografías y documentos".