Educación deja en manos del próximo Gobierno de Aragón el futuro del colegio María Zambrano de Parque Venecia

La directora general de Personal del Departamento de Educación, Olga Alaestruey, ha dejado este lunes en manos del próximo Gobierno de Aragón el futuro del colegio María Zambrano de Parque Venecia, totalmente destrozado por las fortísimas tormentas del pasado jueves.

"Como ustedes saben, nosotros no sé si estamos en disposición en este momento de tomar ese tipo de decisiones. Lo que sí que puedo recordar es que el Departamento de Educación siempre escuchó a las familias del sur de Zaragoza y que durante estos ocho años hemos construido nueve colegios precisamente para que los niños de esos barrios, que estaban en pleno crecimiento demográfico, no tuvieran que desplazarse para ser escolarizados. Esa será una de las soluciones que tendrá que tomar el nuevo Ejecutivo cuando entre el siguiente Departamento", ha expuesto.

Según ha dicho, la DGA está en disposición de tener "hoy mismo" una memoria valorada con los daños sufridos. "Desde el propio sábado nos pusimos manos a la obra a trabajar y las actuaciones que estaban en marcha, el edificio de educación primaria, se han podido retomar con normalidad", ha dicho. A este respecto, ha explicado que al trabajo realizado desde el Departamento se han incorporado hoy las brigadas del Ayuntamiento para colaborar en las tareas de limpieza, con la intención de que "esta misma semana" puedan comenzar las reparaciones para que el curso pueda empezar en septiembre "en perfectas condiciones".

También ha anunciado que el consejero de Educación en funciones, Felipe Faci, va a solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza un informe por escrito sobre si los mecanismos de protección han funcionado o no, en qué estado se encontraba el colector de aguas del barranco y si ha funcionado el tanque de tormentas. No obstante, desde el Consistorio ya han confirmado que dicho tanque, de 4.000 metros cúbicos de capacidad, sí funcionó y no llegó a llenarse en su totalidad.

Respecto a las críticas y al temor de los padres, Alastruey ha señalado que "en este momento, lo que se debe garantizar es el servicio educativo, ya sea en esa misma infraestructura o en otras". "En la ciudad de Zaragoza, o en el propio barrio seguro que encontramos soluciones", ha afirmado.

Según ha dicho, "habrá que escuchar a las familias". "De aquí a septiembre tiene que tomar cartas en el asunto el siguiente Departamento. El colegio no está aislado, sino que lo que ha sufrido el centro lo ha sufrido el barrio. Habrá que garantizar la seguridad de las personas que viven en todo Parque Venecia", ha manifestado. En este sentido, ha señalado que el CEIP se construyó en esa parcela por una cuestión de espacio. "Hacían falta 12.000 metros cuadrados, y en ese barrio era la única parcela que existía con esas dimensiones", ha justificado.

A este respecto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado que durante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se solicitaron informes a distintas administraciones. "La Confederación Hidrográfica del Ebro no llegó a informar, aunque se le solicitó. El Instituto Aragonés del Agua sí lo hizo y a partir de esos estudios técnicos se hicieron las laminaciones que actualmente hay. También se puso en marcha el tanque de tormentas en función de lo que decían los estudios técnicos de las distintas administraciones. Después, en febrero de 2019, se solicitó por parte del Gobierno de Aragón la instalación del colegio en esa ubicación y básicamente esos son los datos que nosotros tenemos hasta la fecha", ha expuesto.

En su opinión, los informes técnicos redactados en su día "no valoraron, quizás, precipitaciones de la intensidad torrencial que ahora han tenido lugar". "Por eso hemos hablado de empezar a hacer nuevos análisis de riesgos y a valorar las distintas alternativas", ha apuntado.