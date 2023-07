Una grave colisión con un coche patrulla implicado acaba con la imputación de un policía

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza investiga a un agente de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones graves por imprudencia. Los hechos que se le imputan se produjeron hace ahora un año en el paseo de Pamplona, cuando el agente y una compañera cubrían un servicio de urgencia y circulaban con la sirena y las luces de emergencia. Un atasco obligó al coche patrulla a recorrer varios metros en dirección contraria hasta el cruce con la calle del Doctor Cerrada, de donde salió un turismo contra el que acabaron chocando.

El golpe fue tan violento que ambos vehículos sufrieron daños materiales de consideración. De hecho, saltaron los airbags y tanto los funcionarios de la Jefatura Superior de Policía como el matrimonio de Fitero (Navarra) que viajaba en el otro coche tuvieron que recibir asistencia sanitaria. Sin embargo, en un principio, ninguna parecía presentar lesiones de gravedad y todos recibieron el alta médica ese mismo día.

El siniestro se registró el 14 de julio de 2022, pero la sorpresa saltó el día 28, cuando el conductor del vehículo particular, F. P. P., de 60 años, sufrió un síncope con pérdida de consciencia que obligó a ingresarlo de urgencia en el hospital Reina Sofía de Tudela. Allí se dieron cuenta de que como consecuencia del accidente registrado días atrás el hombre había sufrido múltiples fracturas costales. Y lo más grave, presentaba una hemorragia interna que hizo necesario operarlo de urgencia para extirparle el bazo.

La Policía Local de Zaragoza, encargada de instruir el atestado del accidente, interrogó en su día tanto al agente que conducía el coche patrulla como a su compañera. Ambos explicaron que acababan de salir de la comisaría de Mayandía cuando escucharon un aviso por la radio alertando de un hurto en una perfumería en el paseo de la Independencia. Al encontrarse muy cerca, activaron los indicativos de prioridad luminosos y acústicos y se dirigieron hacia allí.

El policía investigado declaró este jueves ante el juez que instruye el caso e insistió en que adoptó todas las medidas de seguridad pero no pudo evitar la colisión con el turismo de la pareja navarra, que hizo un giro correcto hacia la Puerta del Carmen y debido al atasco no pudo ver venir a la patrulla. En su atestado, la Policía Local recordaba que los servicios de emergencia deben cerciorarse en los cruces de que no hay peligro para peatones u otros usuarios de la vía.