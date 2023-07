Movilidad estudia cambios en los tiempos de recorrido de nueve líneas del bus urbano de Zaragoza. Sobre la 44, la C4 y la 55 ya habría una primera propuesta, y de cara a septiembre se analizarán seis más. Fuentes del Consistorio aseguran que "hay voluntad de avanzar", y que la intención, una vez se tengan los preceptivos informes jurídicos y económicos, es comenzar con aquellas que presentan mayores problemas.

El objetivo es actuar "progresivamente", por grupos de #líneas, con el fin de que el servicio pueda prestarse con unos tiempos "suficientes" sin perjudicar a los usuarios. Esto, no obstante, resulta insuficiente para los conductores del bus, que mantienen la amenaza de huelga. La reunión de ayer con los técnicos de Movilidad y los responsables de Avanza terminó sin acuerdo, por lo que empresa y trabajadores volverán al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el martes a las 9.30.

Si para entonces no hay un acercamiento, los sindicatos retomarán el calendario de protestas. Lo harán apenas siete meses después de la que fue la huelga más larga de la historia del servicio en la ciudad, en la que consiguieron dos días extra de reducción de jornada, una subida fija del 8,5% y una cláusula de revisión del 75% de los IPC de 2020, 2021, 2022 #y 2023, con un mínimo del 12%.

El miércoles 12, confirmó el presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, celebrarían asamblea y el 13 convocarían referéndum en cocheras. De salir adelante -en la votación llevada a cabo hace escasas semanas solo el sindicato mayoritario, Sattra, votó a favor, mientras que el CUT optó por la abstención y CC. OO., UGT y CSIF se pronunciaron en contra- los paros comenzarían el 18 de julio y afectarían al servicio todos los martes, miércoles y jueves -a excepción del 15 de agosto- de 8.00 a 9.00 y de 19.00 a 20.00.

Para Avanza, "no están justificados bajo ningún concepto", y más cuando se trata de un tema "en el que se está trabajando". "Hay que hacer las cosas bien, no con prisas", apuntó su director, Guillermo Ríos. Según dijo, tanto por parte de la contrata como del área de Movilidad se está analizando "la nueva realidad de la ciudad y los tiempos de recorrido" para ver si es necesario cambiarlos o no.

"Estamos estudiando una serie de mejoras para ayudar a que las adaptaciones perjudiquen lo menos posible al servicio. El problema es que, ante cualquier discrepancia o si no se hace exactamente lo que ellos dicen cuando ellos dicen, una parte del comité amenaza con ir a la huelga, y es no es nada constructivo", manifestó.

A este respecto, incidió en que "la ciudad está viva", y en que para hacer el más mínimo cambio en los cuadros de marcha hay que estudiar miles de datos, ya que las cifras varían en función del día, del tramo horario… Su intención es seguir trabajando en esta línea, por lo que asegura que la amenaza de huelga "no es el camino".

La alcaldesa, Natalia Chueca, tampoco ve motivos para ir al SAMA e iniciar un nuevo proceso de huelga. "Se está trabajando con la mejor intención, y no o es algo que haya cambiado radicalmente en los últimos tres o cuatro meses para solicitar esta premura", dijo.

Para Montañés, sin embargo, las partes "siguen sin comprometerse". "Nos han emplazado a septiembre, pero no podemos esperar tanto, estamos dando un servicio lamentable", aseguró a la salida de la reunión, celebrada en Edificio Seminario. Los trabajadores critican que, con los recortes de verano, haya buses que estén pasando cada 25, 35 o 40 minutos. Como ejemplos ponen la línea 21, la 42, la 24 o la 35. "Solo en la 24 faltarían 10 minutos para completar la vuelta", señaló.

De acuerdo con el presidente del comité de empresa, Avanza ha presentado hasta el momento cuadros nuevos para tres líneas. "El problema es que llevamos tiempo así y no se ponen en marcha. A este ritmo, llegaríamos a julio de 2024 sin haber resuelto el problema", expuso.

También criticó las constantes averías en la flota de Avanza. "Estamos en plena reducción del servicio por los horarios de verano, pero resulta que ninguna mañana sale completo", aseveró.

Está por ver, en todo caso, qué apoyo tendría Sattra en el referéndum. Especialmente teniendo en cuenta que el CUT, otro de los sindicatos con mayor peso, considera que la huelga "es ilegal en los términos que se ha presentado al SAMA", dado que, aunque el pasado 21 de junio solo figuraban los cuadros de marcha como motivo, en el documento presentado a la autoridad laboral habla también de la instalación de aseos en #los terminales de línea. "Debe ser rectificada inmediatamente por los responsables. Si no, desde el CUT nos reservamos nuestra decisión de no participar", dijeron.