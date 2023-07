La nueva Escuela de Conducción de Renfe en Zaragoza: una formación de largo recorrido

Ser maquinista de tren no es solo conducir el vehículo. Conlleva otras muchas funciones y debe estar preparado para cualquier eventualidad que le surja durante el trayecto. "No puedes dudar; estás a los mandos y eres la máxima autoridad", apunta Jesús Cebrián, jefe de maquinistas de Renfe en Zaragoza.

En sus 38 años de carrera dentro de la compañía, Cebrián recuerda una vez que tuvo que ir retrocediendo en plena vía cuando conducía un tren de mercancías peligrosas por un incendio. "Me alcanzaban las llamas y llevaba más de mil toneladas de cloruro de vinilo", observa. O cuando se le incendió la locomotora (la parte interna) a los mandos de un tren cargado de automóviles. "Salían llamaradas por las rejillas de ventilación y me faltaban 4 o 5 kilómetros para llegar a la siguiente estación. Me dio tiempo a llamar al responsable de circulación para que cambiara las señales, entrar en la vía desviada, parar el tren y que llegaran los bomberos a apagar la locomotora", cuenta.

Son situaciones "degradadas", que pueden ocurrir alguna vez, con unos protocolos y conocimientos que deben estar al día. La licencia de maquinista caduca a los dos años y los profesionales deben hacer un reciclaje. "En Renfe siempre lo hemos hecho incluso antes de que fuera obligatorio. Aquí estamos toda la vida estudiando", dice Cebrián.

Zaragoza cuenta desde el 20 de junio con la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (Etpco) de Renfe, que arrancó con un curso intensivo de reciclaje para 14 formadores y que en septiembre recibirá a los 18 aspirantes a maquinistas de la XVII promoción de la empresa ferroviaria. Aquí recibirán una formación de 1.150 horas a lo largo diez meses, de las cuales 500 serán de prácticas (250 de conducción real y otras tantas de simulador). Para acceder a este curso que permite obtener la licencia de maquinista y el diploma, es necesario tener 20 años y contar con el Bachillerato o FP en grado superior. Y su coste son unos 21.000 euros.

El responsable de dicha escuela es Cebrián, al que acompañan otros dos formadores de maquinistas. Ubicado en el parque empresarial de la Expo, el centro cuenta con cuatro aulas convencionales -con capacidad para 71 alumnos y con nombres de estaciones históricas (El Portillo, La Amozara, Utrillas y Cariñena)- y otras instalaciones auxiliares y técnicas. Más la 'joya de la corona': la sala Delicias, con dos simuladores de última generación y con tecnología "de vanguardia".

"Llevábamos tiempo reclamando un centro de formación para Zaragoza (Renfe tiene otros 10, repartidos por toda España). Era bastante necesario. En Aragón tenemos una plantilla estable de algo más de 220 maquinistas (210 en Zaragoza y el resto, en Teruel). Aunque estén formados y en la línea, tienen que pasar cada dos años un curso de reciclaje y hacer prácticas de simulador. Además, cada año se nos incorporan unos 35-40 becarios; maquinistas de nuevo ingreso a los que hay que formar en todos los vehículos, líneas... Este 2023 son 52. La Escuela no es solo para gente externa que quiera sacarse el título", explica el responsable del centro, quien recuerda que los maquinistas deben enfrentarse a otra formación una vez que empiezan a trabajar. "Tienen que aprender las locomotoras y vehículos que van a conducir y las líneas por las que van a circular en las distintas compañías. En Renfe tardan unos 7 meses en hacer esa formación y para ingresar (en la empresa) hay que superar una oferta pública de empleo", añade.

Seguridad, regularidad y confort

Cebrián hace hincapié en los tres pilares de la compañía: primero, la seguridad en la circulación ferroviaria; después, la regularidad (circular en hora) y, por último, el confort. Hoy en día, todos los trenes van en "agente único" de conducción y todos los vehículos ferroviarios tienen el dispositivo de 'hombre muerto'. "Detecta que el maquinista esté en su sitio y, además, en alerta. Si tiene un desvanecimiento o abandona la cabina, el tren se detiene automáticamente", señala.

Asimismo, informa de que la mayoría de las plazas vacantes de maquinista se cubren cada año con gente sobre todo de fuera de la Comunidad aragonesa. "Con lo cual, esas personas vienen con unas expectativas de irse trasladado a su casa. A ello ha contribuido el que no hubiese un centro de formación de Renfe en Zaragoza", comenta Cebrián, que remarca la estabilidad en el empleo que reporta ser maquinista de tren. "En las empresas privadas también les hacen contratos indefinidos porque cada vez que se te va uno, tienes que formar al otro que viene durante 6 o 7 meses en sus locomotoras".

Hace unos días, Enrique Casanova, jefe de maquinistas de Renfe; César Bielsa y Manuel Artigas, ambos maquinistas instructores, acudieron a la nueva Escuela de Conducción a familiarizarse con los nuevos simuladores. Los tres son veteranos de la compañía y pertenecen a media distancia en Zaragoza. "Llevamos casi 40 años en Renfe. Intentamos trasladar toda nuestra experiencia a la gente joven. Esto es un avance; antes teníamos un simulador muy pequeño (en El Portillo) y se podían hacer muy pocas cosas. Esto es ya siglo XXI. Es bastante real y tenemos más ejercicios", afirma Artigas.

"Esta profesión tiene su enjundia; no es tan fácil como parece. Y llevamos personas; eso hay que valorarlo. La responsabilidad que tiene un maquinista es algo muy fuerte", resalta Casanova, quien valora también muy positivamente la puesta en marcha del centro. "Tenía que haber estado muchísimo antes. Esto es una maravilla para la formación de maquinistas. Tecnológicamente, los simuladores están muy bien. ¡Y la potencia que tienen! Aquí puedes ver todo", afirma.

Por su parte, Bielsa considera que va a dar un impulso al ferrocarril en Zaragoza al poder atraer a más gente a la profesión. "Es muy gravoso tener que desplazarte a Madrid o Barcelona para hacer el curso. Al estar aquí la escuela, la cosa cambia mucho. Tal vez habría que darle más difusión. Y lo más importante son los simuladores", reflexiona este maquinista instructor, que recuerda que una buena formación requiere bastante tiempo y muchas prácticas. "Hay que estudiar mucho".