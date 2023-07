El PSOE insta a Chueca a acatar la resolución contra la nueva Romareda y Vox cree que el PP queda "debilitado"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, cargó este miércoles contra la alcaldesa, Natalia Chueca, por cómo está gestionando la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que ha tumbado los pliegos de la nueva Romareda. La edil socialista pidió a la regidora que dé "ejemplo democrático" y acate el dictamen. Mientras, desde Vox opinaron que lo ocurrido con el proyecto estrella del mandato de Jorge Azcón "deja muy debilitado" al nuevo gobierno.

"Chueca debería entender que ya no es consejera, sino alcaldesa, y dar un poquito de ejemplo", criticó Ranera, que consideró que ahora es momento únicamente de "hacer autocrítica y acatar". "Ya vale de echar balones fuera", urgió, en referencia a la publicación en Twitter en la que la alcaldesa culpaba directamente al presidente de Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, de lo ocurrido.

Recordó la socialista que fue Podemos quien elevó los pliegos del futuro estadio al Tacpa. "Desde el PSOE dijimos que no lo judicializaríamos y no lo hicimos, porque no somos como el PP", añadió también la concejala, ya que uno de los proyectos fracasados de la nueva Romareda acabó paralizado tras un recurso de este partido.

También defendió la neutralidad del Tribunal de Contratos. "Depende de la DGA, pero es un órgano autónomo e independiente y sus resoluciones las debemos acatar", sostuvo la portavoz socialista, que exigió a Chueca "respeto".

No obstante, aprovechó para lanzarle a la alcaldesa un mensaje de entendimiento de cara a sacar adelante un nuevo proyecto para la construcción de un campo de fútbol para la ciudad. "Este es el momento de tender puentes. Hablemos, debatamos y busquemos consenso", añadió.

Licitadores dispuestos

También fue duro el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, que consideró que este paso atrás "deja muy debilitado al gobierno de la ciudad en el primer mes de la corporación", y sobre todo, recalcó, al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. De hecho, el edil llegó a hablar de "una victoria política entre comillas de la izquierda", con la que, dijo, se está poniendo en riesgo la aspiración de Zaragoza de ser una de las sedes del Mundial.

Además, añadió que el gobierno ahora deberá ser capaz de sacar una licitación "con términos jurídicos distintos de los que han sido desestimados por el Tacpa" y, posteriormente, ver si con estas condiciones "hay licitadores dispuestos a concurrir". Hay que tener en cuenta que fue el Real Zaragoza quien en primera instancia pidió al Ayuntamiento una concesión a 75 años porque, de otra forma, según el club, el proyecto no sale rentable.

"Nos tenemos que cuestionar cuál ha sido el precio que va a pagar la ciudad, que van a pagar los ciudadanos y especialmente los zaragocistas", inquirió Calvo.