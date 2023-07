El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá al TSJA la anulación de los pliegos de la nueva Romareda

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la anulación de los pliegos de la nueva Romareda. El Consistorio tiene hasta el 4 de octubre para presentar un contencioso-administrativo con el que invalidar la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), pero, según ha dicho la regidora, “no se perderá tiempo" y "no se agotarán los plazos”.

Los servicios jurídicos de la plaza del Pilar estudian también la posibilidad de solicitar medidas cautelares. A juicio del Ayuntamiento, la decisión del Tacpa, dependiente del Gobierno de Aragón, “presenta errores”, motivo por el que trasladarán el conflicto de la vía administrativa a la judicial.

Chueca ha reiterado que ayer fue un día “triste para Zaragoza y para el zaragocismo” y ha vuelto a acusar a los grupos de la izquierda de “torpedear el mejor proyecto de estadio que ha tenido la ciudad”. Especialmente dura ha sido con la portavoz socialista, Lola Ranera, que el pasado lunes pidió la dimisión del concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano. Según la alcaldesa, tendría que ser ella la que debería irse a casa. “En vez de pensar en los zaragozanos ha estado siempre al servicio de los intereses del señor Lambán, actuando básicamente como una marioneta del Gobierno de Aragón”, ha dicho. También ha cargado contra el ya exconcejal de Podemos Fernando Rivarés, destacando que a él “ya lo echaron los votantes”.

La regidora ha insistido en que Zaragoza “tendrá un nuevo campo de fútbol”, aunque ha reconocido que la decisión del Tacpa, que ha calificado de “desilusión”, “quitará tiempos y plazos”. Sostiene, pese a todo, que la capital seguirá teniendo opciones para llegar al Mundial de Fútbol de 2030 que aspiran a organizar España, Portugal y Marruecos. “De eso nos vamos a encargar. De hecho, ya estamos trabajando en encontrar soluciones”, ha aseverado.

En este sentido, ha vuelto a hacer referencia a la reformulación del calendario por parte de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que ha aplazado la elección del país anfitrión hasta finales de 2024 o principios de 2025, un plazo que Zaragoza aprovechará para recomponerse y volver a poner en marcha el proyecto. En este sentido, desde el Consistorio insisten en que los actuales pliegos fueron validados por la asesoría jurídica y la intervención municipal y sometidos a consulta pública.

"Para nosotros es fundamental que Zaragoza no pierda la ilusión a pesar de que haya grupos políticos que pongan siempre sus intereses partidistas por encima de los de la ciudad. Yo creo que ya lo dijo en su día Jorge Azcón: que algunos ponían la munición y otros disparaban. Eso es lo que estamos viendo que ha pasado, pero no pasa nada. Nos volvemos a poner de pie y, por suerte, vamos a tener un Ayuntamiento y un nuevo Gobierno de Aragón con el que no esperamos volver a encontrarnos palos en las ruedas", ha agregado Chueca.

Con el Real Zaragoza solo han mantenido por ahora “breves conversaciones”, aunque confía en poder reunirse con el club “en los próximos días”.

Consciente de que un recurso ante el TSJA supondría alargar los plazos, la alcaldesa ha asegurado que se está trabajando “en paralelo” en posibles soluciones; vías que estudiarán junto con la Federación para que Zaragoza “siga siendo opción para el mundial”. Ha rechazado, pese a todo, hablar de unos nuevos pliegos, opción a la que apunta el Tacpa en su decisión. “No hace ni 24 horas que tenemos la notificación. Debemos estudiar todas las opciones de la mejor forma posible. En las próximas horas iremos aclarando la información y hablando con las distintas partes para buscar esa solución. Pero es muy importante que los zaragozanos sepan que su alcaldesa, su equipo de gobierno y por supuesto su consejero de Urbanismo, vamos a seguir trabajando para que ese campo sea una realidad”, ha garantizado.