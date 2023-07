Absueltos en Zaragoza porque la droga requisada por la Policía no se llegó a analizar

La Audiencia Provincial de Zaragoza no ha tenido más remedio que absolver a dos acusados de tráfico de drogas, puesto que un año y medio después de que fueran detenidos se desconoce qué sustancia les fue intervenida. Todo indica que pudiera ser cocaína, pero la falta del análisis –probablemente por errores en cadena– que habitualmente hace el Área de Sanidad de Zaragoza no permite constatarlo.

Además, la Policía presenció tres pases de droga efectuados por el acusado Juan Pablo T. C. e intervino las papelinas a otros tantos compradores. Por eso, el tribunal recoge en su sentencia que si bien a su juicio "el acto de tráfico o compraventa no ofrece dudas" –tanto por las manifestaciones de los agentes como de los compradores–, no se ha probado la "naturaleza de la sustancia" sobre la que «dicho negocio recayó» y absuelve a los acusados.

La Policía sorprendió a Juan Pablo T. C. el 3 de septiembre de 2021 entregando desde su vehículo una bolsita con una sustancia blanca a un comprador en la avenida de Montañana y a cambio recibir dinero. El 10 de febrero de 2022, los agentes observaron dos pases similares, uno en la calle Tiermas y otro en la calle de Enrique Calvo, en el que intervino el segundo acusado, O. M. S.

En los tres casos se intervinieron las papelinas, pero nunca llegaron a ser analizadas, como puso de manifiesto su abogado, José Cabrejas, en la vista oral. Sus clientes se enfrentaban a sendas penas de tres años y medio de cárcel.