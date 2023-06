Vox tumbará de nuevo la declaración institucional del Día del Orgullo en Zaragoza

Ya se ha convertido en rutina. Desde hace más de cuatro años que unos y otros grupos municipales de la actual y anterior corporación tratan de sacar adelante, sin éxito, declaraciones institucionales en apoyo a diversos colectivos. En esta ocasión, ha sido el PSOE quien, a través de su portavoz, Lola Ranera, ha anunciado este lunes que presentará un documento en apoyo a la comunidad LGTBI con motivo del Día del Orgullo. Pero ya antes de que se trate este miércoles en junta de portavoces, la propuesta está llamada a fracasar, porque no contará con el apoyo de la formación de Vox.

El texto, que debe tener el respaldo de todos los partidos para salir adelante, llama a renovar "el compromiso que deben tener las administraciones locales con la igualdad de trato y de oportunidades" y rechaza "cualquier apelación a valores ideológicos culturales, tradicionales o religiosos para justificar todo tipo de discriminación". También condena cualquier tipo de violencia que tenga "en su origen la orientación sexual o la identidad de género" y destaca, entre otras cuestiones, la "necesidad de intervenir en políticas en favor de la libertad sexual".

La concejala socialista ha expresado su "preocupación" porque la ciudad, la Comunidad y todo el país "retrocedan en derechos sociales", después de la llegada de la diputada de Vox Marta Fernández al frente de las Cortes de Aragón y de otros miembros del partido a más instituciones españolas. Y opinó que en el caso del Consistorio zaragozano, donde gobierna el PP a un concejal de la mayoría absoluta, el gobierno municipal podría verse como "rehén" al necesitar del apoyo de la formación de la extrema derecha para sacar adelante sus proyectos.

"Como conocemos a Vox y hemos leído las declaraciones de la presidenta de la Cámara autonómica -que ha manifestado públicamente su voluntad de derogar la ley que protege al colectivo LGTBI-; nos preocupa mucho esta situación porque tendrán que ceder y esperemos que no se ceda en avances sociales", ha resumido Ranera.

No obstante, el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha confirmado que la declaración propuesta por los socialistas no saldrá adelante, como no lo ha hecho durante los años anteriores, igual que las que se han presentado en repulsa a la violencia machista. "Es una propuesta recurrente y nosotros no la asumimos. Consideramos que el colectivo LGTB no tiene ningún derecho que reivindicar que no tenga ya", ha dicho el edil, que ha insistido en que "no hay lugar" a ninguna reivindicación. "Defendemos los derechos de todos por igual", ha concretado.