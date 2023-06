Los colectivos LGTBI marcharán en Zaragoza para que la llegada de Vox no rebaje sus derechos

'Nuestros derechos se quedan y vamos a por más'. Este es el lema de la marcha del Orgullo LGTBI que el próximo miércoles recorrerá Zaragoza a partir de las 20.00. Se quiere así lanzar un mensaje muy claro al nuevo escenario político salido de las urnas en el que la futura gobernabilidad de Aragón está pendiente, en buena parte, de las negociaciones del Partido Popular con Vox.

De hecho, este eslogan, que junto a los detalles de la movilización se ha presentado este lunes en rueda de prensa, se ha decidido cambiar tras conocerse los resultados de las elecciones del 28-M. La manifestación saldrá de la escalinata del Paraninfo y finalizará, con la lectura del manifiesto, frente a la sede del Departamento de Ciudadanía de la DGA en la plaza del Pilar, en los antiguos juzgados.

El portavoz de Towanda, Pepe Paz, ha asegurado que hay "varios temores en el horizonte" a que tanto la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como Ley trans, aprobada a nivel nacional el pasado febrero, como la de Aragón, que data de 2018, acaben quedándose en un cajón y "no se desarrollen".

En el caso de la Comunidad, Paz ha señalado que tras aprobarla por unanimidad en las Cortes autonómicas, en 2018 Vox no formaba parte del arco parlamentario, cree que no se "atreverán" a "derogarla o modificarla" porque transmitirían "un mensaje claro de hipocresía" y de "utilización de determinados banderines cuando se necesitan". No obstante, también ha advertido que hay otras maneras de "cargárselas", "boicoteando" y "obstaculizando" su cumplimiento, como ha ocurrido, ha puesto como ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

Para este portavoz del movimiento LGTBI, lo que ocurra con las leyes trans va a ser como "la prueba del algodón" de lo que puede pasar con otros derechos de las minorías en los que se ha avanzado en los últimos años. "No solo es el momento del colectivo LGTBI, sino de toda la población, lo que pase con unos derechos por efecto dominó vienen todos los demás", ha asegurado.

Ante la mayor presencia de Vox en las instituciones, de momento ocupa la presidencia de las Cortes de Aragón y está pendiente su entrada o no en el Gobierno de la DGA, Paz ha subrayado que su fuerza es la "movilización". Ha apuntado que el PP necesita buscar "apoyos" y que, sin adelantarse a los acontecimientos ni "prejuzgar" lo que pueda pasar, no van a permitir que "se den pasos atrás", como reza el lema del Día del Orgullo LGTBI.

La redacción trabaja en la ampliación de esta información.