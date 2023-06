El Mercado Medieval abre su 20 edición con un colorido desfile y las primeras compras

Zaragoza ha vuelto este viernes al medievo con la inauguración del Mercado de las Tres Culturas. Hasta 40 personas han participado en el desfile que ha abierto esta 20ª edición, que contará con 147 puestos y más de 200 actividades. Zancudos, malabaristas en monociclo, bailarinas de la danza del vientre y personajes de toda índole han recorrido las plazas del Pilar, la Seo y San Bruno entre las miradas de los cientos de zaragozanos y turistas que se han acercado para hacer las primeras compras y no perderse el espectáculo.

Al frente del desfile estaba Daniel Blasco, de la compañía ‘Lobos Negros’, que estos días ‘hará guardia’ en el campamento instalado en la plaza del Pilar, donde ofrecerán exposiciones didácticas con talleres de armería. “Hemos traído incluso un cañón anacrónico del siglo XV”, decía.

La intención, ha asegurado la vicealcaldesa y concejala de Cultura en funciones, Sara Fernández, es que el Mercado Medieval vuelva a convertirse en “una celebración por todo lo alto”; una cita “obligada” en la agenda cultural y de ocio de Zaragoza.

La cita, ha apuntado Javier Molina, organizador del evento, ha ido creciendo año tras año. “Hace 20 años era la mitad de lo que es ahora. Tenemos uno de los mejores mercados de España”, ha defendido. La previsión es que estos días sean miles los zaragozanos que se acerquen hasta el entorno de la plaza del Pilar para ver los torneos, el campamento y los pasacalles. “Tenemos tanta actividad que la gente puede venir por la mañana y quedarse hasta la noche”, ha agregado.

Los llamativos zancudos de ‘K de Calle’ han acaparado buena parte de la atención. “Representan árboles y la mitología relacionada con los duendes y los bosques”, ha indicado Carlos Grauliana, administrativo de la compañía.

Para Saber, responsable de uno de los puestos instalados en la plaza del Pilar, el Mercado de las Tres Culturas es ya toda una tradición. “Llevamos viniendo 15 años, prácticamente desde que inauguraron”, ha señalado. En este tenderete tiene desde bisutería de la India, Italia o los países árabes, y también es suyo el kebab instalado en la zona árabe, al otro lado del puente de Piedra. “Tenemos grandes expectativas. Si acompaña el tiempo, todos los días serán buenos”, comentaba.

Los asistentes podrán encontrar de todo entre los puestos, desde quesos “a precio de fábrica” hasta barquillos artesanales, juguetes para niños y ambientadores para el hogar. También hay productos ‘de otras épocas’, como playmóbiles o figuras de lego de personajes de videojuegos, películas y cómics.

Noelia Gutiérrez, del puesto ‘Buenas vibraciones’, procedente de Valladolid, explicaba mientras atendía a los primeros clientes que esta no era su primera vez en el Mercado Medieval. “Vendemos instrumentos de música hechos a mano y útiles de sanación y terapia. Vivimos una época en la que necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos. La gente busca sobre todo sonidos armoniosos que te induzcan a la calma, como los cuentos tibetanos”, afirmaba.

Uno de los puestos más solicitados ha sido el de ‘Forno de Lugo’, en la plaza de San Bruno, que no ha parado de vender desde el minuto uno. “Son productos que tienen mucha demanda, todo 100% fresco, nos lo traen en el día. La gente se lleva, sobre todo, empanadas gallegas y hogazas. Tenemos un pan de centeno, pasas y nueces que es el ‘cinco jotas’ de los panes”, presumía Laura González, otra de las veteranas del Mercado, entre cliente y cliente.

Muchos de los clientes no querían dejarse “ni un pasillo” sin recorrer. Para otros, en cambio, era la primera vez. “No había estado otros años, pero está muy bien. De momento no he comprado nada, pero estaremos un rato, así que imagino que terminaremos llevándonos algún queso o embutidos”, señalaba Dolores Lasala, de Híjar, mientras inmortalizaba a los zancudos de ‘K de Calle’ con su teléfono móvil.