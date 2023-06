Una granizada arrasa 10.000 matas de tomate en Moros: "El año pasado nos destrozó los calabacines y hoy esto"

El aviso por tormentas en la Ibérica zaragozana que presagiaba una tarde de mirar al cielo ha acabado por confirmar los peores augurios en algunas zonas. Desde las 15.30, el frente ha barrido buena parte de la comarca Comunidad de Calatayud, dejando la presencia de pedrisco en algunas zonas concretas, como es el caso de Moros. Dentro de la localidad, el impacto del granizo ha sido irregular, afectando a unas zonas más y a otras menos. Entre las de mayor gravedad se encontraba una finca con 10.000 matas de distintas variedades de tomate, cerca de la vega del Manubles.

"Ha arrasado toda una hectárea. Los pusimos tempranos y ya estaban crecidos, pero ahora no hay nada. Si alguien va ahora sin saber que estaban plantados, diría que allí nunca ha habido nada", comentaba entre lágrimas Irina Agrigoroaei, que gestiona una pequeña explotación hortofrutícola junto a Ángel Uriel en la localidad. En su disgusto, no olvida que ya no es la primera vez: "El año pasado, después del incendio que quemó esa zona, plantamos calabacines y los destrozó el granizo. Y hoy esto", subraya.

A Agrigoroaei todavía le duele más porque de las 10.000 plantas, 5.000 estaban ya con sus cañas, y el resto estaban pendientes de tutorizarlas a los palos durante estos días: "Estoy desanimada porque no te lo esperas y menos cuando estás tan cerca ya de acabar. Estos días hemos estado cortando las cañas". "No ha dejado ni uno. Ni uno", insistía minutos después del temporal.

Ella misma tomaba varios restos del hielo que ha descargado en el pueblo. Otros agricultores de la localidad reconocían que la descarga ha sido desigual dentro del propio término, con zonas más dañadas que otras. El frente, que entraba desde Monreal de Ariza, ha dejado allí mucha agua y alguna piedra fina. En Ariza, la cantidad ha sido mayor, pero varios vecinos apuntaban que tampoco ha causado mayores daños.

La lengua se ha extendido por Contamina, donde ha dejado unos 8 litros, hasta el valle del Manubles y ha cruzado al Ribota, donde en la localidad de Aniñón dejaba un registro de hasta 20 litros en apenas 20 minutos, cuantificaba José Manuel Sebastián Liñán, agricultor del pueblo.

También en la comarca de Los Monegros ha caído granizo este lunes y ha causado daños en los cultivos.