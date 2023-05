Soro alerta de un "retroceso en lo social" y dice que los tres diputados de CHA "no son un consuelo"

Ha logrado la misma representación en las Cortes de Aragón que en 2019. Pero las sensaciones son muy diferentes. Pese a que Chunta Aragonesista seguirá teniendo, como en los últimos cuatro años, tres diputados, el líder de la formación, José Luis Soro, asegura que "no es un consuelo". Porque según ha lamentado "el tsunami de la extrema derecha" ha arrasado con todo.

No podrán en esta ocasión formar parte de un Gobierno progresista con el socialista Javier Lambán a la cabeza, por lo que ha alertado de que aguardan "cuatro años de retroceso en lo social y lo democrático".

Ha asegurado Soro que la Comunidad está "en un cambio de ciclo" que "preocupa muchísimo". "Chunta Aragonesista se mantiene pero no es un consuelo, es un mal resultado. En ese escenario no habrá un Gobierno progresista, no habrá aragonesismo", manifestó el hasta ahora consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA.

Arropado por afiliados y simpatizantes en la cafetería del Teatro Romano de Zaragoza, donde fue recibido entre aplausos cuando el escrutinio superaba el 80%, consideró que es el momento de hacer "una reflexión desde la izquierda".

Y quiso dejar claro, sobre todo, que CHA seguirá "trabajando muy duro y haciendo todo lo posible para tener un Aragón solidario que cuide de su gente". "A pesar de lo complicado que va a ser estaremos ahí con las mismas ganas de siempre", sentenció.

Para el candidato de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza, Chuaquín Bernal, esta ha sido "la mejor campaña desde hace mucho tiempo". Pero pese a eso no fue suficiente para lograr que la formación volviera a tener representación en la capital. "Evidentemente, el resultado no es bueno, por supuesto que no lo es", ha reconocido tras conocerse los resultados.

El objetivo, ha recordado, era superar la barrera del 5% de los votos y traer con su entrada al Consistorio "un soplo de aire fresco". Pero ante el fracaso de sus expectativas dijo que a partir de hoy era el momento de hacer la "autocrítica necesaria". "Hay que reconocerlo, la derecha y la ultraderecha han estado muy fuertes y no han dejado hueco prácticamente para nada más", lamentó.