Lambán: "El tsunami de España nos ha arrasado a nosotros"

Javier Lambán, todavía presidente de Aragón, ha comparecido ante los afiliados del PSOE en Aragón en un discurso emotivo que ha sonado a despedida tras perder las elecciones autonómicas ante Jorge Azcón.

"En estos años de nuestro gobierno Aragón ha encontrado su camino, pero no ha podido ser. La muralla que habíamos levantado en la Comunidad ha sido insuficiente y el tsunami de España nos ha arrasado a nosotros. He repetido hasta la saciedad que los socialistas somos profundamente inconformistas. Ni cuando las cosas están bien ni cuando no van bien. Hoy es el primer día hacia la victoria electoral de 2027. Que no quepa ninguna duda", ha arrancado su intervención. .

El candidato del PSOE al Gobierno de Aragón anuncia que tomará una decisión sobre su futuro junto a su familia y amigos.

El político ejeano ha conminado a sus compañeros a levantarse tras el golpe recibido y a tener un papel importante como oposición del futuro gobierno. "Como los buenos usos democráticos, y somos ante todo demócratas, he felicitado al ganador y le he pedido que transmita a sus compañeros las felicitaciones. En nuestro caso, si somos importantes gobernando, no seremos menos importantes desde la oposición. Desde mañana mismo activaremos todos los resortes porque hay que preservarse ante lo que la derecha puede hacer aquí. Tenemos que ser más importantes a partir de mañana", ha proseguido.

Tras invitar a Lola Ranera a que persevere para convertirse en alcaldesa de Zaragoza, ha concluido con unas palabras más personales, que han sido respondidas con un prolongado aplauso de los asistentes. "Tendré que pensar con mi familia y amigos en qué puedo ser más útil a partir de ahora. Alguna idea tengo pero no es momento de decirla. Seré útil a Aragón y a mi partido. Contaréis siempre conmigo porque es mucho lo que me ha dado este partido. Ánimos, arriba compañeros, una sonrisa. Dentro de unos años volveremos a reunirnos aquí para celebrar una victoria".