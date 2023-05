El padre de Emily, la niña desaparecida en Zaragoza, desesperado: "Ojalá no le haya dado tiempo de llevársela lejos"

La Policía Nacional sigue intentando dar con el paradero de Emily Vaquero Palii, la niña de solo 2 años que falta de su domicilio de Zaragoza desde el pasado 19 de mayo. El padre recogió a la pequeña de la guardería sobre las 15.30 y aprovechando que hacía buen tiempo, se fueron juntos a jugar a un parque del barrio Oliver. Allí se presentó después la madre de la menor diciendo que se la llevaba a un cumpleaños. Al hombre aquello le resultó extraño, ya que hasta ese momento no había sabido nada de la supuesta fiesta. Pero sus peores presagios se confirmaron más tarde, cuando llegó a casa y no encontró ningún rastro ni de su esposa ni de su hija. Tampoco de sus maletas ni de sus cepillos de dientes.

"Ojalá no le haya dado tiempo de llevársela lejos", se lamentaba este lunes Alejandro Vaquero, desesperado y convencido de que su mujer, Irina, de 35 años y nacionalidad ucraniana, podría intentar abandonar el país con la niña. "Solo espero que la rapidez con la que se tramitó la denuncia le impida llevar a cabo sus planes, sean los que sean", señalaba a HERALDO. El zaragozano, de 40 años, es investigador y profesor de la Universidad de Zaragoza, donde todos le están arropando en estos difíciles momentos.

Alejandro Vaquero: "Solo espero que la rapidez con la que se tramitó la denuncia le impida llevar a cabo sus planes, sean los que sean"

La pareja se conoció hace más de diez años y fruto de esa relación nació Emily, "la alegría de la casa". Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación matrimonial se había desgastado y parecía estar a punto de romperse. Él asegura que había planteado el divorcio a su mujer, algo que ella no terminaba de encajar. En cualquier caso, los trámites de la separación no se habían iniciado, por lo que tampoco se habían dictado medidas sobre la custodia.

Confía en la Policía y la Justicia

"En estos momentos, mi mujer puede subirse a un avión con mi hija y nadie puede ponerle ninguna traba", explicaba Alejandro. Y ese es precisamente su principal temor, que las dos desaparezcan y no vuelva a saber nada de ellas en mucho tiempo. "Durante todos estos años de convivencia, mi esposa ha viajado a Ucrania solo un par de veces. La verdad es que ignoro si alguien puede estar ayudándola desde aquí o desde allí. Confío en el trabajo de la Policía y en el de mi abogada, que ya ha empezado a mover hilos para que un juez pueda limitar los movimientos de mi mujer", contaba.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia invita a pensar que, en caso de abandonar España, Irina no elegiría como destino su país natal. "Pero no podemos descartar nada. ¿Qué futuro tendría mi hija allí? No quiero ni pensarlo", señalaba este lunes el profesor zaragozano. Como investigador, él y su esposa pasaron un tiempo en Estados Unidos, y fue allí donde nació la niña. Es decir, esta cuenta con pasaporte estadounidense, lo que obliga a la Policía a ampliar el radio de búsqueda.

Por el momento, el caso se investiga como una desaparición y no como un secuestro de menores. "Nos estamos encontrando con bastantes problemas burocráticos. Las cosas van mucho más lentas de lo que no gustaría, pero necesitamos pensar que todo va a acabar bien", comentaba, resignado, Alejandro.

Desde el pasado viernes, cuando denunció lo ocurrido, el padre de la niña ha estado en contacto permanente con la Policía Nacional. "Hemos visionado grabaciones de cámaras de seguridad y hemos comprobado que en algún momento mi mujer no aparece con la niña, por lo que sospechamos que puede contar con algún tipo de ayuda", indicaba. De ahí que pida a quien pueda dar alguna pista sobre el paradero de la menor que se ponga en contacto enseguida con el 091.