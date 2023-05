El alcalde de Sabiñán ve en la batalla judicial de Illueca por el cráneo del Papa Luna "electoralismo puro"

El alcalde de Sabiñán, Ignacio Marcuello (PP), ha mostrado su malestar ante la batalla judicial anunciada por su homólogo en Illueca, Ignacio Herrero (PP), para reclamar que el cráneo de Benedicto XIII, el Papa Luna, regrese a su localidad natal. Así, considera que tanto el recurso ante la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que les concedía la razón para acoger los restos en la iglesia de San Pedro Apóstol, como los artículos de opinión del abogado Jorge Español son "electoralismo puro".

"Vemos unos fantasmas alrededor de todo esto y no precisamente los de Pedro Martínez de Luna. Estamos viendo cosas muy feas, dejándonos de lado en actos institucionales… Son fantasmas, pero de otro tipo", lamenta el regidor de esta localidad de la Comunidad de Calatayud, a donde volvió la pieza principal de la calavera del pontífice en 2021, más de dos décadas después de su robo y depósito en el Museo Provincial de Zaragoza. En este sentido, Marcuello incide en que "tenemos una sentencia del TSJA que nos da la razón, firmada por tres jueces".

Para Marcuello, tanto los escritos como el recurso "solo buscan enfrentarnos, cuando somos dos pueblos hermanos, que estamos a 15 kilómetros y que lo compartimos todo". A este respecto, el regidor se muestra dispuesto a que "si hace falta, se puede ceder para actos puntuales o para ocasiones especiales, pero la sentencia nos reconoce que hemos hecho las cosas bien y estamos tranquilos".

Por todo ello, el primer edil de Sabiñán dice no entender "tanta insistencia", aunque a renglón seguido ofrece una explicación: "Yo no necesito todo esto para que me voten". "Hemos estado callados, porque lo que no queremos es que esto enfrente a nuestros pueblos. Pero ya está bien, porque tampoco estamos dispuestos a que se denueste nuestra imagen", puntualiza.

"La figura del Papa Luna nos tendría que unir y tendríamos que hacer un frente común para que repercuta positivamente a todos", subraya Marcuello, volviendo a tender la mano para préstamos puntuales del cráneo, que reposa en la capilla de Santa Ana de la iglesia de San Pedro, bajo la autorización del Gobierno de Aragón.