La emergencia por la covid llega a su fin tras 468.638 casos y 5.299 muertes en Aragón

La covid ha dejado de ser ya una emergencia sanitaria internacional tres años y tres meses después de que se activara la alarma por una enfermedad que en Aragón ha provocado, al menos, 468.638 contagios y 5.299 muertes, además de cuantiosas pérdidas económicas y consecuencias sociales que han impactado en la salud mental. La Comunidad registró una onda epidémica más que el resto del país, la que llegó en pleno verano de 2020, que disparó los casos. Los expertos, por su parte, consideran que el fin de la alerta no implica bajar la guardia porque la amenaza para la salud pública generada por el coronavirus continúa.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia de salud internacional ante la epidemia de un nuevo coronavirus y, 41 días después, se calificó como una pandemia. El virus sigue circulando y la incertidumbre que lo rodea se mantiene. Se desconoce cuál será su evolución, aunque el escenario ha mejorado, y mucho, respecto a las olas iniciales, con menos mortalidad y más inmunidad, gracias a las vacunas o a las infecciones naturales. Ahora, ante esta situación, la OMS ha decidido que la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 se podía ya dar por terminada.

Un paso que se adopta por la tendencia a la baja, aunque sigue el goteo de casos y de pacientes covid hospitalizados. En la última semana, según actualizó este martes el Portal de Transparencia de Aragón, se han notificado b en 73 zonas básicas de salud de toda la Comunidad. En estos momentos hay 82 enfermos ingresados con este virus (46 por coronavirus), dos de ellos en la uci.

Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, asesor de Sanidad y colaborador del Observatorio de Sistemas y Políticas de la OMS en Europa, reconoce que la declaración del fin de la emergencia sanitaria internacional "no es sino el reflejo de un desenlace anunciado".

En su opinión, dos factores advertían del progresivo declive de la pandemia: "Por un lado, la esperable evolución del coronavirus hacia linajes más benignos; y, por otro lado, la alta eficacia de las vacunas junto con un despliegue efectivo de la campaña vacunal". Bernal pone de manifiesto que "pese al infortunio de ser, junto a Italia, el país que tuvo que afrontar la crisis epidémica en toda su crudeza y sufrir un desgraciado exceso de mortandad, el sistema sanitario ha mostrado ser altamente resiliente y, según los estudios internacionales, ha sido capaz de recuperar su nivel de desempeño".

Lecciones de la pandemia

Quedan algunas lecciones aprendidas y algunos efectos adversos de la crisis que no han terminado de resolverse. "Entre las primeras –señala–, preservar el sistema de salud que tenemos garantiza la protección de la salud de las personas independientemente de sus necesidades y de su condición social y económica. Y entre los segundos, que la puerta de entrada al sistema, la Atención Primaria, todavía experimente barreras de acceso daña extraordinariamente la confianza de los ciudadanos en el sistema".

Para el epidemiólogo veterinario y profesor de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, "el virus no ha desaparecido": "El último año ha disminuido notablemente la mortalidad, ahora se entiende bastante mejor la enfermedad, el virus ha ido variando hacia versiones menos agresivas...". Tal y como apunta, "en los últimos tres meses en Aragón solo ha habido un fallecido con covid, aunque la última semana se han registrado 12 brotes en residencias".

"Ahora se abre una nueva fase, donde habrá que estar atentos a la evolución del patógeno, sobre todo entre las personas con más riesgo, como los mayores y los inmunodeprimidos, y a la aparición de nuevas variantes en otras partes del mundo", indica, al mismo tiempo que destaca la "importancia de herramientas útiles como una buena ventilación o el uso de las mascarillas por parte de personas enfermas o vulnerables".

Desde la Sociedad Española de Epidemiología, según asegura Federico Arribas, se considera que el fin de la declaración de emergencia sanitaria "no debe afectar a las actuaciones y políticas que, actualmente, se están llevando a cabo en los diferentes países". "Esto no significa que se haya acabado ni con el virus SARS-CoV-2 ni con la enfermedad", por lo que "hay que seguir manteniendo medidas de precaución para impedir su transmisión, especialmente a personas vulnerables". "Y tiene sentido –añade– que la vigilancia se haga ya no solo para covid, sino para las infecciones respiratorias agudas en su conjunto".