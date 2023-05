Absuelven al padre acusado de abusar de su hijo de 11 años en Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza no ha considerado acreditado que Pedro C. M. abusara sexualmente de su hijo o lo amenazara, delitos de los que fue acusado por la madre del menor y por los que le pedían una condena de cuatro años, nueve meses y un día de prisión, así como la prohibición de ver o comunicarse con el chico durante cuatro años. A la hora de absolver al padre, el tribunal ha considerado “fundamental” el informe de la psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que examinó al chaval y concluyó que su relato no era creíble.

Pero los magistrados han tenido también en cuenta otras circunstancias, como la posibilidad de que tras las denuncia existieran motivos espurios, puesto que los padres del menor están separados y este no quería ver al acusado “ni en las visitas, ni en vacaciones”. Por todo ello, tal y como solicitaron la Fiscalía y la defensa, a cargo de la letrada María Pilar Casero, el tribunal de la Sección Tercera entiende que solo cabe la absolución.

El menor aseguró en el juicio que los supuestos tocamientos de los que fue víctima se iniciaron a comienzos de 2021, cuando él tenía 11 años y coincidiendo con los periodos que pasaba junto a su padre. Sin embargo, tras valorar sus explicaciones y las del acusado, que siempre negó haber abusado sexualmente de su hijo, y teniendo en cuenta el resto de la prueba, los magistrados consideran que resulta imposible dictar una sentencia condenatoria.

El fallo recuerda que, según el informe del IMLA, la relación paterno-filial “está muy deteriorada”, y que el menor “ha tomado una postura hacia una de las partes”. En concreto, hacia la madre, quién formuló denuncia penal un año después de los presuntos abusos. La psicóloga explicó también durante la vista que al explorar al chaval apreció una sintomatología de cuadro ansioso-depresivo, pero descartó ya entonces que los hechos denunciados, “de ser ciertos”, hubieran sido el detonante.

Para los magistrados, existe una “fundada sombra” acerca de la verosimilitud del relato del chico. Y la justifican en “la falta de concreción” de los momentos en que ocurrieron los hechos, en que el menor diera “vagas referencias genéricas” y en que se “contradijera” al explicar si los presuntos tocamientos habían sido por encima o debajo de la ropa.

Por todo ello, la Audiencia de Zaragoza ha dictado un fallo absolutorio, que la acusación particular, a cargo de la letrada María Sira Hernáez, todavía podría recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.