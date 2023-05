La red de cercanías de Zaragoza y el transporte a polígonos, ejes del plan electoral de movilidad metropolitana de Podemos

El candidato de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha reivindicado la red de cercanías de Zaragoza y el transporte a polígonos como los ejes del plan electoral de movilidad metropolitana de la formación morada, frente a la "inacción" del Gobierno del PP en esta materia. "Mientras a Sevilla le sale gratis una línea 3 de metro que vale 1.300 millones de euros, Azcón y Chueca han sido incapaces de traer ni un céntimo a Zaragoza por carecer de un proyecto de movilidad metropolitana que facilite ir a trabajar a los polígonos, centros de trabajo o cuarteles del extrarradio de la ciudad", ha remarcado.

Rivarés ha opinado que, aunque Zaragoza es ya la cuarta ciudad de España por población, "baja hasta el noveno puesto" si se hable del área de influencia. "A diferencia de otras ciudades, no hemos desarrollado el concepto metropolitano, de Gran Zaragoza, y eso es un lastre para Zaragoza, el resto de municipios y el conjunto de Aragón", ha lamentado.

El candidato morado ha insistido en que la movilidad es "el pilar básico de toda actuación metropolitana" y que esta debe tener en cuenta todas las personas que viven en Zaragoza pero trabajan en otro municipio o en los polígonos industriales, así como aquellas que viven en localidades como Cuarte, Utebo o La Puebla, "muchas de ellas expulsadas durante la burbuja", y que trabajan en la capital.

En total, ha cifrado, son 200.000 personas las que trabajan en polígonos o centros de trabajo del área metropolitana, donde no llega el transporte público o tiene "muy mala frecuencia". El objetivo, ha remarcado Rivarés, es "reducir a la mitad los 316.000 desplazamientos diarios en vehículo privado, algo que solo se conseguirá si no implica que la jornada laboral se alargue una o dos horas por usar el transporte público". "En las entradas y salidas del trabajo no puede haber frecuencias de más de 12 minutos", ha agregado.

"Debemos garantizar el derecho a la movilidad de todos los habitantes para generar una sociedad más equitativa, eficiente y sostenible haciendo del transporte público el eje de actuación fundamental para el desarrollo del área y la igualdad de oportunidades de todos los habitantes", ha añadido Rivarés. Para ello ha apostado por extender el transporte de alta capacidad mediante una auténtica red de cercanías. Con ello también se resolvería "el problema del cuello de botella existente" en la estación de Goya, que "impide" que pasen más trenes de lo que pasan actualmente, mediante un tren-tranvía en superficie que conecte las estaciones de Delicias y Miraflores y se convierta en una línea 2 de alta capacidad.

Por último, Rivarés ha defendido que todos los servicios de movilidad (urbano, metropolitano e interurbano) han de "integrarse en un único sistema constituyendo una sociedad pública de transporte metropolitano que dependa del Consorcio".

"Aragón no ha pensado su área metropolitana y eso tiene que cambiar ya"

"Aragón no ha pensado su área metropolitana y eso tiene que cambiar ya", ha asegurado, por su parte, Maru Díaz, candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón. Ha hecho estas declaraciones junto al candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Fernando Rivarés, junto a la estación de cercanías del municipio de Utebo.

Según Díaz, que la capital aragonesa "no tenga consolidada su área metropolitana", produce la "brecha" con otras grandes ciudades, entre las que ha nombrado Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona que sí han abordado este reto. Este hecho, provoca "que las familias que viven alrededor de Zaragoza gasten entre 300 y 400 euros al mes en bajar a trabajar, desplazarse a polígonos, o utilizar servicios públicos como ir al hospital".

Para reducir las facturas de todos ellos, y "asegurar que se puede vivir bien es estos municipios", considera fundamental "consolidar una red de cercanías metropolitana de Zaragoza que llegue hasta Huesca". Un cambio de modelo de movilidad, que, además, "sería respetuoso con el medioambiente y consciente del cambio climático" porque "nos permitiría reducir emisiones".