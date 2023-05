PSOE y ZEC exigen retirar la última modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Zaragoza

PSOE y ZEC han exigido este jueves la retirada del expediente de la última modificación presupuestaria aprobada por el Gobierno de Zaragoza, de 743.375 euros. Ambos denuncian que el plazo de presentación de enmiendas irá más allá de la actual corporación, teniendo “verdaderas dudas legales al respecto”.

Se da la circunstancia, han explicado la socialista Ros Cihuelo y el concejal Alberto Cubero, de que tras las elecciones “puede haber partidos que entren o desaparezcan” del Ayuntamiento. “¿Quién defendería entonces sus propuestas? Y si entran nuevos grupos, ¿no van a tener derecho a expresar su opinión?”, se ha preguntado este último.

Para Cihuelo, todo esto demuestra una “falta de respeto a la hora de gestionar”, ya que un expediente de estas características tiene que ser aprobado en comisión de Hacienda y, posteriormente, ser ratificado por el pleno. “Aparte de hacer más magia que Juan Tamariz y demostrar que dotan mal las partidas, el PP vuelve a actuar como un rodillo contra los procedimientos democráticos”, ha señalado la concejala socialista, que ha acusado a los populares de estar “dando la espalda a la más mínima ética institucional”.

“Vulneran de manera anticipada la voluntad de la ciudadanía. La soberbia de Azcón pretende extenderse más allá de su presencia en este Ayuntamiento. Es algo que no tiene precedentes en esta casa”, ha agregado.

Cubero, directamente, habla de una “incapacidad de gestión” que puede llevar al Consistorio a “un callejón sin salida”. “Si no retiran el expediente podemos tener un verdadero embrollo jurídico. Ya no es que sean incompetentes, es que son temerarios”, ha criticado.

En su opinión, se trata, además, de un cambio “electoralista”, ya que incluye 100.000 euros para el nuevo centro de visitantes de la plaza del Pilar y otros 139.925 para la escuela infantil de Parque Venecia.

“En caso de que se siga adelante, valoraremos qué hacer. Tenemos dudas acerca de la seguridad jurídica acerca del expediente. No seré yo quien lo debata en la próxima corporación, pero recomendaré a mis compañeros que no lo hagan al no tener seguridad jurídica”, ha completado.

Otras alternativas, según los concejales, pasarían por ampliar el plazo de presentación de votos particulares o, directamente, por aprobar nuevamente el expediente en Gobierno, ya con la próxima corporación, para que la nueva configuración del pleno haga las aportaciones que estime convenientes.

La respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, descartan suspender la tramitación, que califican de "necesaria", y aseguran que se va a seguir trabajando "hasta el último día" para sacar adelante estos y otros proyectos de la ciudad, instando a los partidos de la oposición a hacer lo mismo.