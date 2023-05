Una joven de Zaragoza acusa a un amigo de violarla y pide una condena de diez años

La Audiencia Provincial juzgó ayer a José Luis G. G., de 28 años, como presunto autor de la agresión sexual denunciada por una amiga de 24 en Zaragoza. La chica lo acusa subirla a la fuerza a su domicilio para violarla. El procesado niega que fuera así y asegura que esa noche mantuvieron relaciones sexuales, pero «consentidas». Tras escuchar ambas versiones, la Fiscalía dio mayor credibilidad a la de la denunciante y solicitó una condena de 8 años de prisión. La acusación particular, a cargo de la letrada Carmen Sánchez Herrero, elevó la petición a 10 años.

Los hechos que dieron lugar a esta causa se remontan al 20 de agosto de 2021, aunque la víctima tardó algunos días en denunciar. Lo que tanto el acusado como la joven reconocen es que aquella noche estuvieron juntos de fiesta con un grupo de amigos en la zona de bares de León XIII. En un momento dado, ambos decidieron marcharse junto a un amigo a un establecimiento del paseo de la Constitución. Y desde allí, los tres encaminaron después sus pasos hacia el Casco Viejo.

Cuando acudió a comisaría, la joven explicó que, pasado un rato, perdieron de vista al tercer amigo. Y al quedarse sola con José Luis G. G., ella propuso poner fin a la noche y regresar a casa. Al parecer, caminaron juntos hasta llegar al portal de la avenida de San José donde reside el acusado. Según la denunciante, él le propuso subir, pero ella rechazó la invitación, a lo que el joven reaccionó de forma violenta, enganchándola del brazo para arrastrarla hasta su casa. La víctima mantiene que, una vez allí, la metió en su habitación, le quitó por la fuerza la ropa y la tumbó en la cama, donde supuestamente la violó sin utilizar preservativo.

La denunciante recordó ante el tribunal que en varias ocasiones pidió a su amigo llorando que parase. Sin embargo, parece que él no se detuvo hasta que su madre, que se encontraba en el domicilio, llamó a la puerta preguntando qué sucedía. Ella habría aprovechó ese momento de confusión para quitarse de encima al agresor, vestirse rápidamente e intentar huir. Parece que fue también en ese intervalo de tiempo cuando el amigo al que habían perdido de vista en el Casco Viejo llamó por teléfono al procesado para ver dónde estaban. El joven se presentó después en el domicilio del acusado en coche y vio bajar a su amigo con la joven cogida por la nuca.

Niega ser miembro de los DDP

«Yo salgo de fiesta y soy sexualmente activo. Pero lo que tuve con esta chica fue consentido», manifestó José Luis G. G., al hacer uso de su derecho a la última palabra. Tanto la víctima como un testigo dejaron entrever que éste podía estar relacionado con la banda latina Dominicans Don’t Play (DDP), pero él aprovechó su intervención para negarlo. «Llevo 16 años en España, pero yo no soy de ninguna banda, no me interesa», sentenció. Su abogado, Ignacio Buil, solicitó al tribunal la absolución por considerar que no hay pruebas de cargo y que «la joven subió voluntariamente al piso y paró cuando quiso parar».