Confirman la condena a un menor por abusar de una chica indispuesta en una peña de Borja

La Audiencia de Zaragoza ha decidido confirmar la condena por abusos sexuales continuados que el Juzgado de Menores número 2 impuso a un chico de 16 años de Borja por aprovecharse de una adolescente que se encontraba indispuesta como consecuencia de la ingesta de alcohol y fármacos. Los hechos se produjeron el 28 de enero de 2022 en una peña de la localidad y la magistrada dictó sentencia el pasado 10 de octubre, imponiendo al menor dos años de internamiento en régimen semiabierto en un centro de reforma, más un tercer año de libertad vigilada. Sin embargo, la defensa recurrió el fallo por considerar que se había producido un error en la valoración de la prueba.

Según la letrada del acusado, Candela Garriés, el testimonio de la denunciante no reunía los requisitos que la jurisprudencia exige para ser considerado prueba de cargo suficiente. Su cliente aseguró en el juicio que la chica había consentido las relaciones sexuales completas, que ella adoptó la iniciativa y que aparentaba estaba normal, sin que él notara que iba bebida o drogada.

Sin embargo, el tribunal de la Sección Sexta no ha apreciado ningún móvil espurio en la menor y tampoco razones para dudar de su credibilidad. Para los magistrados, una prueba de la «sinceridad» de la chica sería el hecho de que esta reconociera en el juicio que no le dijo al acusado expresamente que «ni quería ni no quería mantener las relaciones que finalmente tuvieron». Lo que sí habría quedado patente es que, de camino al local donde se produjeron los abusos, ella comentó que «estaba mareada y que no veía bien»; que «no sabía lo que le estaba pasando, que estaba como embotada»; y que «las órdenes que le daban las cumplía en contra de su voluntad».

La Audiencia recuerda que la denunciante estaba recibiendo tratamiento farmacológico y esa noche se tomó las pastillas y después bebió cerveza. Por ello, como hizo la jueza de Menores, la Sala concluye que la chica no consintió las relaciones y el acusado se aprovechó de su estado.

Por estos mismos hechos, hace unos días se juzgó a Andrés A. R., de 27 años, quien también se encontraba aquella noche en la peña de Borja y, al parecer, igualmente habría agredido sexualmente a la adolescente, de 15 años. La Fiscalía pide para él 9 años de prisión, pero aún no se conoce el fallo de la Audiencia Provincial.