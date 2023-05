"Cuando nos gritaban fascistas empezaron a llover botellas, una estalló en la pared y perdí el ojo"

El salvaje ataque sufrido por varios miembros del grupo de moteros ‘No Surrender’ a la salida de un concierto en La Casa del Loco, en el que un militar en excedencia perdió el ojo derecho por el impacto de una botella de cristal rota, sentó ayer en banquillo de los acusados a tres hombres y dos mujeres a las que la Policía Nacional relaciona con grupos de extrema izquierda. La Fiscalía pide para ellos penas de diez años de prisión, ya que les acusa de atacar y lesionar a la víctima por motivos ideológicos. La acusación particular, a cargo de los letrados Joaquín Tortajada y Francisco García Berenguer, propuso al tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que castigue a cada uno de los encausados con 12 años de cárcel.

Los hechos se produjeron sobre las 0.27 del 20 de octubre a las puertas del popular establecimiento de la calle Mayor de Zaragoza, donde según el herido y sus compañeros se reunió un numeroso grupo de personas que empezó a insultarles y lanzarles botellas de cerveza. Según reflejó en su atestado el Grupo de Información de la Jefatura Superior, porque llevaban en sus chalecos un ‘pin’ con la bandera de España y los consideraron afines a la extrema derecha.

La violenta acometida se produjo justo en el momento en que la víctima se separó del resto de moteros para recoger su casco. «Cuando nos gritaban ‘fascistas, hijos de puta, os vamos a matar’, empezaron a llover botellas, una estalló en la pared, se me clavó un cristal en la cara y perdí el ojo derecho», explicó S. F. al tribunal.

«Según los médicos, era la parte del culo de la botella, la más dura. Se me quedó clavada y me fui con ella al hospital», recordaba el herido. Se sometió a varias operaciones, pero al estallarle el globo ocular se quedó tuerto. «Trabajaba como repartidor, pero tuve que dejarlo porque no podía conducir la carretilla. Era militar en excedencia, así que pedí mi reingreso en Artillería. Me consideraron apto con limitaciones y ahora van a volver a examinarme. No sé si podré seguir», explicó.

Un ataque "organizado"

El agredido identificó ayer en sala a varios de los acusados como parte del grupo que le atacó, pero no pudo concretar quién lanzó la botella que lo dejó sin ojo. Lo que asegura es que fue una maniobra «organizada», porque «unos insultaban y provocaban en una primera fila, mientras otros, desde atrás, cubiertos con pasamontañas, lanzaban sin parar botellas». «Era una lanzamiento constante y traté de protegerme –añadió–. Pero en actitud pasiva allí no había nadie», manifestó. Una versión prácticamente idéntica a la que dieron sus compañeros, que también recibieron botellazos. «A mi me dieron en el hombro y la rodilla, pero llevaba la ropa de protección de la moto y no me hirieron», indicó uno, que como ejemplo de no profesar ideología de extrema derecha recordó que él es vasco y llevaba una ikurriña.

Los acusados –Javier B. G., Amado F. R., Eduardo G. M., Alicia O. O. y Lorena M. G.– negaron ante el tribunal su participación en la encerrona. Sus abogados, Ramón Campos, Lourdes Barón y Pablo Jiménez, defienden su inocencia y cuestionan la investigación de la Policía, que se basó en varias grabaciones y en las identificaciones que hicieron la víctima y los testigos para señalarlos. «Yo no soy la de la foto, nunca he tenido ningún problema con la Justicia. Y esa noche acababa de salir de trabajar cuando me pararon», explicó Lorena M.G., a la que ni la víctima ni el resto de testigos pudieron identificar ayer como una de las atacantes. «Había varias chicas, alguna con pistola eléctrica», dijeron varios. El juicio continúa hoy.