La contratista decide paralizar la reforma de la calle de Concepción Arenal de Zaragoza

La reforma de la calle de Concepción Arenal de Zaragoza lleva paralizada desde hace una semana, cuando la empresa contratista decidió detener las obras por no haberse tramitado a tiempo un modificado de 68.000 euros. Ante la decisión unilateral de la empresa, el Consistorio le ha instado a finalizar los trabajos mientras estudia alternativas para solucionar el problema. La constructora por su parte dice que se han solicitado trabajos no previstos en el proyecto.

La reforma en la calle de Concepción Arenal, que se adjudicó con un presupuesto de 353.000 euros y un plazo de cinco meses, comenzó a mediados de noviembre pasado. Por tanto, las obras deberían estar ya o acabadas o en su recta final. Desde el primer momento, la empresa, Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro (Inobare), “incumplió los plazos fijados en el cronograma de obras”, siempre según la información transmitida por el Consistorio.

Las citadas fuentes destacaron que la dirección facultativa designada por el Ayuntamiento de Zaragoza fue haciendo requerimientos hasta que hace una semana la empresa dejó de trabajar y se llevó las máquinas, ha informado El Periódico de Aragón. La calle ha quedado patas arriba, por lo que el Área de Infraestructuras ha requerido a la empresa para que haga al menos unos trabajos para garantizar “de forma inmediata” la seguridad y evitar problemas añadidos a vecinos y comerciantes.

La prioridad ahora es cerrar las zanjas para evitar cualquier accidente. Según informó la empresa, es lo que tiene previsto hacer este mismo jueves después de recibir la orden de ejecución municipal tras una reunión celebrada este miércoles.

No obstante, un responsable de Inobare consideró que esto generará nuevos retrasos cuando haya que destapar para continuar los trabajos. En el caso de que no se atienda esta petición, el Consistorio actuará de oficio. En este momento, se están estudiando distintas fórmulas para solucionar el problema, dado que la rescisión del contrato puede dejar la calle bloqueada durante meses.

Respecto al modificado, el Ayuntamiento ha explicado que Inobare no presentó la documentación en un principio y que, cuando lo hizo, “estaba incompleta e insuficientemente justificada”.

Fuentes de la constructora han dicho que el 19 de enero se presentó una propuesta de modificado, pero que hasta el 24 de marzo la dirección facultativa no la tramitó. Han indicado que al no cobrar con los precios nuevos arrastra “un déficit” de 40.000 euros. “Y no lo podemos soportar. Si tramitan el modificado acabamos la obra, pero hace falta aprobarlo”, han explicado desde Inobare.