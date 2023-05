Quejas en Mainar y Gallocanta por la reducción del servicio de enfermería

Los consultorios médicos de Mainar y Gallocanta, localidades de la comarca del Campo de Daroca, pasarán de tener una hora y media de atención diaria de enfermería durante tres días a la semana a solo tenerla durante dos jornadas. En el caso de la primera localidad, las visitas se solían hacer martes, jueves y viernes y en Gallocanta los lunes, martes y viernes. Además del malestar por la reducción en sí, las alcaldesas de ambos pueblos se quejan de no haber tenido una comunicación previa de forma oficial.

"Después de varios días desde que nos lo comentaron de palabra, este martes me ha llegado una carta. Es totalmente injusto, porque no nos merecemos que nos quiten horas y porque no hemos tenido ni la oportunidad de manifestar nuestro desacuerdo a quien corresponda", se quejaba Lina Hernando, regidora de Mainar. En su caso, señala que la vecina localidad de Villarreal de Huerva sí ganará una hora: "Está muy bien que tengan más horas, pero no que sea a costa de quitarlas aquí", insistía.

Según Hernando, este recorte va en detrimento de la localidad y los resultados del censo de los últimos años. "Desde 2016 hemos logrado ganar 23 empadronados. Y ahora nos encontramos con esto. Si la gente ve que se pierden servicios, no estamos haciendo nada, porque nadie querrá venir o quedarse", se lamenta. Este cambio se prevé que entre en vigor este mismo mes de mayo.

En el caso de Gallocanta, su primera edil, Raquel Pardos, valora que las modificaciones "ya se están cumpliendo". "Aquí venían tres días y ahora solo vendrán dos", insiste. Además, explica que "en el último pleno comarcal lo dijimos para que estuvieran prevenidos y poner hacer algo desde la comarca" y que "a mí de palabra se me dijo que estaban reestructurando todos los pueblos y horarios pero preguntando a otros alcaldes los únicos afectados somos Gallocanta y Mainar".

En el caso de Hernando explica que en la notificación que le ha llegado ya con la reducción aplicada se habla de que se hace "para un mejor aprovechamiento de los recursos y un mejor servicio a la población". "Citan como razones la falta de profesionales, la organización de horarios y la dispersión geográfica. Si esto se aplica, todavía habrá menos gente en la zona", reconoce.