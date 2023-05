El Actur, único barrio de Zaragoza que pierde vecinos: "Me da pena irme, pero los precios son desorbitados"

El Actur es el único barrio de Zaragoza que ha perdido habitantes con respecto al año pasado. "La principal razón es el precio de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Se debe a que hay muy poca oferta y una demanda alta. Los hijos de la generación que vinieron aquí hace 30 años se han independizado y se han tenido que ir a otros barrios más asequibles", explican desde la Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando.

Este distrito de la margen izquierda del río Ebro cuenta este año con 55.922 vecinos censados, cuando el ejercicio anterior llegaban a los 56.444. Así, en el último años hay registrado 522 vecinos menos, según los datos del padrón. En concreto, el barrio ha perdido 820 habitantes nacidos en España y ha ganado 298 extranjeros.

"El barrio empieza a envejecerse y han cambiado las necesidades de los que vivimos aquí"

Los que crecieron en el barrio, asegura Julio Calvo, secretario de esta Asociación, han adquirido sus viviendas "en Parque Venecia, Arcosur, Valdespartera o Santa Isabel". "Digamos que han acudido a barrios nuevos, lo mismo que era el Actur hace unas décadas. Los que se han ido de alquiler se concentran más en la zona de Las Delicias, Las Fuentes y Arrabal, ya que el precio es más económico", argumenta.

En términos generales, explica Julio Murillo, vocal de la Asociación de Vecinos Puente de Santiago, "solo en el entorno del pabellón Siglo XXI, donde hay vivienda de la DGA y del Ayuntamiento de Zaragoza, reside gente joven e inmigrante". "En el resto del barrio estamos los que vinimos aquí hace ya varias décadas", apunta.

Murillo especifica que "ya está todo construido". "El barrio llegó a su culmen con la Expo. Los vecinos que compraron aquí se quedan porque es una zona que tiene todos los servicios y comodidades. El fenómeno del alquiler aquí no funciona, es decir, los vecinos no adquieren otra casa en otra zona y se van de aquí", añade Calvo.

Ahora, defienden ambos, "el barrio empieza a envejecerse y han cambiado las necesidades de los que vivimos aquí". La edad media es una de las más altas de la ciudad, con 44 años entre los hombres y 46 entre las mujeres. "En los colegios, llegaron a incluir cinco vías y ahora en algunos centros como el colegio José Antonio Labordeta o el Hermano Marx tan solo hay dos ", sostiene Murillo.

En los últimos años, han emergido con fuerza las residencias de la tercera edad. "De no tener ninguna hemos pasado a unas diez en los últimos 15 años. Eso sí, todas privadas y lo que estamos pidiendo ahora es una pública. Los primeros que llegamos estamos en los 60 años y no dentro de mucho lo necesitaremos", declara.

Con el objetivo de que llegue la residencia pública "cuanto antes", los vecinos se manifiestan regularmente para pedir su construcción en un solar situado al final de la calle Margarita Xirgu.

"Antes había tres guarderías en mi calle y ahora hay dos residencias"

Cristina Santiago. HA

Cristina Santiago tiene 25 años y en unos meses dejará de ser vecina del Actur y pasará a vivir en Rosales del Canal. "Dentro de lo que había en Zaragoza de obra nueva, era la zona más barata. Hay muchos pisos de segunda mano por el Centro, La Magdalena, el Arrabal y Las Fuentes, pero había que hacer una inversión para reformarlo y entrar a vivir", explica

"Nunca me había planteado irme de la margen izquierda del Ebro porque me he criado allí. Es como un pueblo, nos conocemos todos y hay muchos bares y comercios. Me da pena irme, pero siendo joven es imposible quedarte al no ser que te ayuden económicamente", subraya la joven

Santiago asegura que en el Actur "no hay edificios en construcción y los pocos pisos que hay de segunda mano tienen un precio desorbitado". "Hablamos de edificios de los 80 y 90 que cuestan más de 200.000 euros y es necesaria una reforma integral de baño y cocina para entrar a vivir. Yo en el momento que me lancé a comprar un piso, no me lo podía permitir", lamenta.

"La gente de mi entorno ha tenido que irse a otros barrios"

El valor de esta zona ha crecido notablemente en los últimos años. "Mi padre se vino aquí porque no se podía permitir un piso en la margen derecha y ahora sucede lo contrario. Se ha revalorizado mucho", apostilla la joven enfermera. Ahora, el Actur, califica, "es uno de los mejores barrios de Zaragoza para vivir". "Desde la Expo, la zona ha ganado mucho, con la ribera y todos los servicios con los que cuenta. Además, está bien comunicado con el centro gracias al tranvía y a la línea 23", argumenta. Sin embargo, los jóvenes tienen que buscar otros distritos a la hora de independizarse. "Estamos muchos en la misma situación y la gente de mi entorno ha tenido que irse a otros barrios", subraya.

Así, poco a poco, el envejecimiento del distrito es cada vez más significativo. "Cuando era pequeña había tres guarderías en mi calle y ya no queda ni rastro de ninguna. Ahora hay dos residencias de ancianos", apostilla

"Les gusta el Actur, pero los precios son muy caros"

Celia Muñoz vive desde hace más de 30 años en el Actur, cerca del centro comercial Gran Casa. Con el tiempo, ha visto cómo la población ha ido envejeciendo. "Al principio, todos íbamos con carritos de bebé y ahora se ven más sillas de ruedas", subraya. A eso se suma, indica, "que los hijos se están independizando". "Yo tengo dos, de 25 y 22 años. Cuando eran pequeños tuvieron que abrir más vías en el colegio, incluso llegó a haber cinco en el Cortes de Aragón. Ahora sobran", subraya.

"Se hacen mayores y se van de casa"

El hijo pequeño de Celia vive fuera de Zaragoza y la mayor se emancipa este mes a un piso del Arrabal. "A su novio y a ella les gustaba el Actur, pero los pisos son muy caros y han tenido que buscar otra opción", sostiene. En el edificio de Celia han pasado de ser 47 vecinos a 38 en tan solo 5 años. "Se hacen mayores y se van de casa", puntualiza.