Jorge Lázaro, cabeza de lista en la coalición Ciudadanos-Tú Aragón al Ayuntamiento de Calatayud

Jorge Lázaro, actual edil de Turismo en el Ayuntamiento de Calatayud y desde hace una semana concejal no adscrito al dejar el grupo municipal de Ciudadanos por discrepancias con el partido, será finalmente la persona que encabece la lista de la coalición entre la formación liberal y la escisión del PAR Tú Aragón a la Alcaldía bilbilitana en las elecciones del próximo 28 de mayo. Así lo ha comunicado el propio candidato este martes.

Junto a él, en los primeros puestos, aparece como segunda de la lista Pilar Gil, que fue concejal por el PSOE en el anterior mandato, y como tercero Pablo Barcelona, histórico miembro del PAR en Calatayud y que en 2019 fue su número cuatro en las municipales. Marta Gutiérrez, Concepción Hernández, Jesús Cardos, Miriam Ortega, Iñigo López, Luis Alván e Irene García componen los primeros diez puestos.

Lázaro reconocía que se trata de una lista "humilde y trabajadora", que une "mucha gente joven, pero también la experiencia". "Conocemos los procesos administrativos, la sociedad, la economía… Es una opción que se aleja de izquierdas y derechas, sino que quiere hacer una gestión municipal correcta, que es lo que he hecho estos cuatro años", argumentaba. Sobre posibles pactos postelectorales, prefería no pronunciarse.

En la misma presentación, Lázaro confirmaba que volverá a ser afiliado naranja, aunque recordaba que dicha condición no es necesaria para ostentar cargos, como ocurrió a nivel regional con Daniel Pérez Calvo, portavoz en las Cortes. En este sentido, sostenía que no dejó de hablar con la estructura del partido y que asume la responsabilidad tras varias ofertas: las primeras hace más de un año y la última, la semana pasada.

"Lo he aceptado por honor, por lo que le han hecho al partido, que se ha visto siempre afectado por quien ha buscado sus intereses personales. Después de que se les haya desbaratado su jugada de intentar la disolución del partido dentro de otro –en referencia al movimiento de Ramiro Domínguez de crear una plataforma integrada en el PAR-, Cs se queda limpio", argumentaba.

Sobre el intento infructuoso de expulsión de su excompañera y ahora actual portavoz liberal en el Ayuntamiento, Belén Jiménez; sobre su paso a no adscrito y la llegada del certificado que remitió sobre ello el partido, sostiene: "Hemos llegado hasta aquí porque teníamos que llegar", insistía. A su vez, remarcaba que "no he sido expulsado", en referencia a un expediente en su contra que se archivó en 2021.

También ha reconocido que cuando dejó de pagar las cuotas de la formación liberal en el verano de 2020, lo hizo de forma voluntaria y para visibilizar su desacuerdo con las maniobras de Domínguez y por la línea que seguía el partido a nivel nacional. "Estoy en paz con Roma", zanjaba.