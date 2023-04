Críticas cruzadas en Calatayud por la desintegración del grupo municipal de Cs

La desintegración del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calatayud y sus consecuencias a nivel organizativo han sido las protagonistas durante el pleno celebrado este lunes. Durante todo el desarrollo de la convocatoria, extraordinaria y urgente, la tónica general ha estado dominada por las críticas y los reproches cruzados entre buena parte de los concejales a cuenta tanto de los cambios de las últimas semanas como al respecto de los pactos postelectorales de 2019 y hasta del mandato 2007-2011.

A pesar de todo ello, en lo que se refiere a la parte resolutiva, se aprobaba, con la negativa del PSOE y el PAR, que José Hueso y Jorge Lázaro, ya como ediles no adscritos pero manteniendo el resto de funciones, tengan la posibilidad de formar parte de todas las comisiones informativas existentes y -solo con el no socialista- de los consejos sectoriales. A este respecto, Hueso ha renunciado de forma expresa, y lo ha hecho extensivo a Lázaro, a integrarse en aquellos órganos de los que no formara ya parte.

En cuanto al debate, las fricciones arrancaban desde el mismo inicio. De un lado, el portavoz socialista, Víctor Ruiz, cargó contra la declaración de urgencia de la sesión, cuestionando la dilación entre la entrada en el registro del escrito en el que Hueso y Lázaro pidieron pasar a ser no adscritos y la convocatoria de la sesión. Sobre esto, el alcalde, José Manuel Aranda, apuntaba que se debía al tiempo necesario para que el secretario redactase.

De la misma manera, la concejal Belén Jiménez, que por el momento se mantiene como única edil del grupo liberal municipal y mantiene las delegaciones de Acción Social dentro del equipo de gobierno, mostraba su "asombro" por ser desplazada de su sitio habitual en la bancada frontal del salón de plenos, teniendo que sentarse en uno de los laterales. Jiménez, sobre el escrito de Hueso y Lázaro, aseguró que es "incomprensible" y sostiene que "el partido les expulsó", a lo que Hueso contestó que es "falso".

"No nos han expulsado de ningún sitio. No se puede expulsar de un sitio al que no perteneces", puntualizaba recordando que él y Lázaro dejaron de abonar las cuotas de forma voluntaria para materializar su marcha del partido y dentro de unas protestas contra las decisiones a nivel nacional de su formación. Ante la insistencia de Jiménez de tildarlo de "expulsión", Hueso -fuera de turno- mencionaba una posible demanda por difamación, que Jiménez contrarrestaba con un "le gusta amenazar" y que también "tenía motivos" para hacerlo por haber "atacado" su condición de concejal.

Por su parte, Ruiz criticó que Hueso y Lázaro se estén "beneficiando de una situación kafkiana" y sostenía que este pleno, lejos de ser un trámite, es un "engaño a la ciudadanía". "Si los dos representantes que debieran sustituirles (a Hueso y Lázaro) hubieran entrado como concejales, se les está hurtando ese derecho", planteaba y afeaba a Hueso que hubiera pasado de una "oposición dura" a ser su socio de Aranda. Hueso, a su vez, cuestionaba que "si tan malo soy, ¿por qué quiso pactar conmigo en 2019?".

En su última intervención, Jiménez reclamaba a Hueso y Lázaro que "por coherencia y por el código ético, dejen el acta y se incorporen los siguientes". Por su parte, Ruiz pedía que fuesen cesados de la junta de gobierno y que se nombrase a Jiménez, al mismo tiempo que recordaba que "los votos no fueron a usted sino a una fuerza política" y aseguraba estar "dolido" por el desprestigio que todo esto pudiera implicar para la política.

Aranda, antes de acabar el pleno, le contestó que la sesión no era "ningún desprestigio" y le recordó que el pacto de gobierno de Ruiz con CHA y el PAR en 2011 "acabó como acabó" y que "siempre ha sido un perdedor".