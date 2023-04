De Zaragoza a la Casa Blanca: Una zaragozana contará su experiencia como futura ingeniera en la residencia del presidente de EEUU

Estos últimos días han sido una vorágine de sentimientos para Xaymara Lasheras Muñiz, una estudiante de ingeniería zaragozana de 19 años que cursa sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico Recinto Ponce. El miedo, los nervios y la alegría se pelean a partes iguales ante el reto que tiene por delante en tan solo unas horas.

Y es que esta joven universitaria ha sido seleccionada entre cientos de candidatos hispanohablantes de universidades de Latinoamérica y Estados Unidos para brindar su experiencia como futura ingeniera de lengua hispana en la Casa Blanca, en el marco de un encuentro que lleva por título ‘Construyendo la nueva generación de líderes científicos e ingenieros hispanos’.

“Hablaré sobre mi bagaje como mujer dentro del área científica y tecnológica, como estudiante de ingeniería y como representante de la comunidad hispanohablante”, dice Xaymara. “Voy a explicar lo que hago, cómo me he sentido y las batallas, dificultades y retos a los que me enfrento al ser hispanohablante, mujer y futura ingeniera en un contexto como el de EEUU”, explica Lasheras.

Invitación para participar en el encuentro de estudiantes de ingeniería hispanohablantes que se celebra en la Casa Blanca. SHPE

La cita será el próximo martes a las 9 de la mañana, hora local, en la residencia del presidente de Estados Unidos. Allí, está previsto que dé una charla y comparta su experiencia junto con otros 8 estudiantes hispanohablantes provenientes de EEUU, Argentina, México y Puerto Rico. Ella es la única española y es aragonesa.

“Cuando se lo dije a mi familia en Zaragoza no quería que lo difundiesen hasta no tener la invitación y los billetes de avión porque ni yo misma me lo creía”, confiesa. “Es difícil de asimilar que me hayan dado esta oportunidad”, señala Xaymara. “Ahora estamos muy expectantes porque no sabemos si el presidente Joe Biden va a asistir. No nos lo han desvelado por motivos de seguridad”, apunta la estudiante.

Con el apoyo de los profesionales hispanos

Pero para entender cómo ha llegado hasta aquí, hay que retroceder hasta hace dos años, cuando Xaymara acabó el Bachillerato en el colegio de La Salle de Zaragoza. Entonces, vivía en el barrio de las Delicias con sus padres, él, zaragozano del barrio Oliver, Héctor Lasheras y ella, estadounidense de origen puertorriqueño, Judith Muñiz. Al acabar el bachillerato, optó a una beca para estudiar ingeniería en Estados Unidos o Puerto Rico y se la dieron. Eligió el segundo destino porque “la beca cubría todos los gastos y además tenía familia allí”, señala su madre, Judith Muñiz.

Comenzó sus estudios de Ingeniería Topográfica y Agrimensura y entró a formar parte de un equipo de trabajo federal con el que viajó el pasado mes de octubre a Houston para asistir a una charla organizada por la Sociedad e Mujeres Ingenieras de EEUU (SWE, Society of Women Engineers) que tuvo lugar en la NASA. “Allí conocí a personas de esta institución y de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos (SHPE, Society of Hispanic Professional Engineers) que promueve la participación y liderazgo de los profesionales hispanos en campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y hemos seguido en contacto”, afirma Xaymara, que ahora está ya en segundo curso.

“Hace unas semanas contactaron conmigo para participar en una feria informativa que se celebraba en Puerto Rico para futuros estudiantes de ingeniería y para sus familias junto con otros 6 compañeros más de mi grupo de trabajo”, recuerda la joven. “Allí me escogieron junto con otra chica para hablar en público y contar mi experiencia a los asistentes y, tras la feria, me comunicaron que me habían seleccionado de entre todos los estudiantes de mi universidad para participar en un encuentro en la Casa Blanca sobre futuros ingenieros hispanohablantes”, añade.

Xaymara Lasheras Muñiz, estudiante zaragozana de 19 años que va a contar su experiencia como futura ingeniera hispanohablante en la Casa Blanca. X.L.

Orgullo maño

Al preguntarle si va a nombrar a Zaragoza en su discurso, Xaymara lo tiene claro. “Siempre llevo el orgullo maño conmigo y con mucho honor. Soy española, de Zaragoza, y cuando me presento siempre hablo de mi origen y nombro mi ciudad. Todos se sorprenden al enterarse que vengo de España porque siempre he sido la única hipanohablante europea en estos encuentros”, señala. “Les genera mucha curiosidad y me preguntan muchas cosas”, continúa la estudiante.

La noticia ha generado mucho revuelo en su casa, en Zaragoza. “Estamos muy orgullosos de ella. Le abre un abanico de posibilidades y es la prueba de que tanto esfuerzo ha dado sus frutos”, dice su madre, Judith Muñiz. “Sus abuelos están muy contentos. Mi suegro ya se ve con corbata en la Casa Blanca saludando a Biden”, bromea Muñiz.

Sobre su futuro, Xaymara se muestra “muy exigente con él”, dice. “Una vez que pise la Casa Blanca sé que no voy a poder bajar mis estándares. Apunto a lo más alto”, asevera la joven. “No sé si será un trampolín para mí pero no quiero ir a menos, aunque es muy difícil cumplir con las expectativas que se han creado sobre mí”, concluye.