Sara Fernández: "Mantenemos el acta, sería un gran perjuicio para el Ayuntamiento de Zaragoza"                     

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, descartó este martes entregar su acta de concejal, como le reclama la dirección de Cs tras darse de baja del partido, y el propio presidente de Aragón, Javier Lambán. La concejal dijo que tanto ella como los otros cinco ediles que conformaban el grupo municipal naranja conservan su cargo para no afectar al funcionamiento del Ayuntamiento de la capital a falta de mes y medio para las elecciones.

"Mantenemos el acta, sería un gran perjuicio descabalgar al Ayuntamiento, porque somos un equipo de gobierno, no es algo fácil", argumentó. Fernández no quiso valorar su incorporación, y la del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, a la lista municipal del PP de cara a las próximas elecciones para no hacer "política ficción".

Lo que sí admitió es que, tras solicitar la baja de Cs, el partido les ha comunicado la confirmación del trámite. De esta forma, y tras dar parte a la Secretaría, los seis ediles pasan a ser considerados como no adscritos, lo que implica algunas restricciones de actuación según el reglamento municipal.

Chueca, a Lambán: "Que deje de malmeter"

Replicó a Lambán la candidata del PP a la Alcaldía, Natalia Chueca, pidiéndole "que deje de malmeter" y que solucione primero "los problemas que tiene en su propia casa". Así, se refirió al edil socialista Ignacio Magaña condenado por conducir sin tener la licencia en vigor y a cuando un voto en blanco impidió la investidura de la alcaldable popular en Huesca hace cuatro años. "Eso sí es transfuguismo y lo de ahora son globos sonda. Sin ir más lejos en Fraga el PSOE ha hecho lo mismo", replicó.

Defendió además que los concejales de Cs mantengan sus cargos en el gobierno y, por consiguiente, "su compromiso con los zaragozanos" hasta el día de las elecciones y aseguró que a la hora de abandonar la formación naranja han sido "transparentes y muy leales". "En el momento que se han desencantado con el partido han decidido no seguir adelante", afirmó.