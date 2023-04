Podemos sostiene que la nueva Romareda costará 5,3 millones más al no incluir las demoliciones del viejo estadio

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha alertado de que la nueva Romareda costará 5,3 millones de euros más porque en los pliegos de licitación no se ha incluido este montante que correspondería a las demoliciones del antiguo estadio y que tendría que asumir el consistorio.

A su parecer, esos pliegos se han elaborado pensando "solo en el beneficio de los fondos de inversión que hay detrás de la operación Romareda y no en el interés municipal" por lo que ha acusado al alcalde, Jorge Azcón, de "engañar" a la ciudadanía sobre el coste real, porque "es mentira que no cueste nada a los zaragozanos, sino que el Ayuntamiento tendrá que asumir los 5,3 millones de euros de una calificación absolutamente improcedente".

En rueda de prensa, Rivarés ha explicado que se han perjudicado lo intereses de la ciudad al elegir un método de tasación que no contempla los 33.270 metros cuadrados de superficie terciaria que aportan más beneficios, sino solamente los 22.500 metros cuadrados de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Asimismo, reduce la tasación de la edificación deportiva que era de 59 millones en 2020 y se queda en 23,8 millones de euros con una pérdida de valor del 60 por ciento que "solo se justifica porque es el mismo precio de licitación" al que salieron los terrenos que compró el Grupo Quirón, ha apostillado.

Rivarés ha señalado que "no puede tener el mismo valor" una de las pastillas más cotizadas como es en La Romareda que en suelos sin urbanizar junto al Canal Imperial que tienen menos valor. "Zaragoza renuncia a 27 millones de euros al cambiar la valoración de los suelos que se hizo hace 3 años", ha lamentado.

Financiación

También ha criticado la financiación "encubierta" del canon al permitir "aplazar los pagos en 75 años con cinco de carencia a un interés del 0 por ciento sin tener en cuenta la inflación".

El medio millón de euros de hoy dentro de 60 años cuánto sería, ha preguntado Rivarés para responder que sería el equivalente a casi 20 millones de euros. "Es ridículo, no considerar el coste de la vida en cesiones a tan largo plazo".

El edil ha dicho que tiene una "sensación de tremenda falta de miras" del Gobierno municipal en un proyecto de 75 años al garantizar que solo el Real Zaragoza pueda jugar en el estadio porque "nadie sabe lo que puede pasar en el deporte profesional y limitarlo a un solo equipo puede suponer que la ciudad tenga que construir otro estadio porque el adjudicatario se puede negar a que se haga uso por otros equipos", ha advertido.

En los pliegos, además, no se aclara lo que el Real Zaragoza tendría que pagar por usar el estadio si finalmente no es el adjudicatario y se podrían dar situaciones "abusivas" como que el Real Zaragoza no pudiera jugar a un precio razonable.

Tras exponer todas estas dudas legales ha deducido que las cláusulas del contrato parecen más para una concesión de obra que tendría un límite legal de 40 años, que un contrato patrimonial.

Al Tacpa

Ferando Rivarés ha anunciado que además de llevar estos pliegos a la próxima comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza del próximo martes, también elevará una consulta al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) "antes de que sea demasiado tarde y lo pueda recurrir alguien en los juzgados", si bien ha precisado que no pedirá medidas cautelares porque "Podemos no quiere paralizar los plazos del concurso". Al respecto, ha añadido: "Hacemos un favor a la ciudad sin perjudicar los plazos que se han calculado".

Ha avanzado que si Podemos forma parte del próximo Gobierno municipal "se hará un concurso público para elegir socios con los que crear una sociedad mixta que ejecute y explote la Ciudad del Deporte y se respeten escrupulosamente las fechas de las obras para "no retrasarlo ni un minuto".