Soro anuncia un requerimiento al plan Romareda pero descarta judicializarlo antes del 28-M

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA, José Luis Soro, ha anunciado este lunes que presentará un requerimiento al Ayuntamiento de Zaragoza para que paralice el proyecto de construcción de la nueva Romareda. El dirigente de CHA, que considera que la propuesta del gobierno municipal PP-Cs debe pasar por el Consejo Provincial de Urbanismo, ha descartado llevar el caso a los tribunales antes de las elecciones del 28 de mayo. Confía en que tras la cita con las urnas, la nueva corporación del Consistorio replantee la fórmula para impulsar el futuro estadio de fútbol en la capital aragonesa.

“En ningún caso va a haber un recurso judicial antes de las elecciones. No es el momento ahora. Es el PP el que fue a los tribunales y paralizó el proyecto de Romareda de Chunta”, ha explicado a la prensa tras la presentación de la promoción de viviendas públicas y de protección impulsadas en el barrio de Valdefierro de la capital aragonesa.

Soro, no obstante, ha explicado que los técnicos del citado Consejo están “estudiando” los acuerdos y la documentación del Ayuntamiento de Zaragoza, que la semana pasada licitó los pliegos de las obras de la nueva Romareda, cuyos trabajos se iniciarían en verano de 2024. El consejero de la DGA viene defendiendo desde hace tiempo que dicho proyecto supone una modificación sustancial del planeamiento urbanístico de la ciudad -pasa de ser un dominio público a ser patrimonial, por la exigencia del club de disponer del estadio durante 75 años-, por lo que debe contar con el aval del organismo provincial.

Además, defiende que el Consistorio ya no puede hacer más cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que refunda en un solo texto las 157 modificaciones aprobadas hasta la fecha. Por todo ello, ha asegurado que se va a presentar un requerimiento al Ayuntamiento para que “se lo vuelvan a pensar”. Una vez comunicado y obtenida la correspondiente respuesta del gobierno municipal, se abrirá un plazo de dos meses para presentar un recurso en los tribunales que no se hará efectivo, en todo caso, antes de las elecciones. “Quizá después no haga falta porque si hay un cambio de gobierno municipal veremos si sigue adelante el proyecto o no”, ha reflexionado.