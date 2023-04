Lambán: "Azcón ha regalado la Romareda a un grupo inversor, ya no tiene remedio ni vuelta atrás"

"El alcalde de Zaragoza (Jorge Azcón) ha tenido mayoría absoluta para regalarle la Romareda a un grupo inversor, ya no tiene remedio ni vuelta atrás. Desde la DGA no vamos a poner ningún obstáculo político con todo lo que tiene que ver con la Romareda". Con estas palabras ha valorado el presidente del Gobierno aragonés y secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, la aprobación, por parte del equipo de Gobierno de la ciudad de la licitación de la construcción y explotación del nuevo estadio municipal para empezar su construcción en el verano de 2024.

El socialista ha hecho estas manifestaciones durante un recorrido por el Mercado de las Delicias junto a su candidata a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo, Lola Ranera. A la pregunta sobre si este proyecto puede acabar en los tribunales ha descartado que se judicialice. Un punto en el que también ha insistido Ranera: "EL PSOE no va a obstaculizar en ningún caso la nueva Romereda, podría estar construida desde el 200 y fue el PP el que la judicializó. En estos momentos no vamos a obstaculuizar que vaya delante".

La candidata socialista también ha reprochado a Azcón que "una vez más no haya querido llegar a acuerdos" y que criticado que se ha enterado de los pliegos por los medios de comunicación "como cualquier ciudadano". Por ello no ha concretado si en caso de convertirse en la próxima alcaldesa de la capital aragonesa modificaría o no estos pliegos.

"Azcón es un fiel lacayo del jefe madrileño de turno"

Lambán ha aprovechado la presencia este sábado del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza, para afearle a Azcón que sea "un candidato tutelado" y, a preguntas de los medios de comunicación, valorar que la "continua presencia de cargos del PP en Aragón, inlcuido Feijoó. demuestra la absoluta desconfianza que desde Madrid se tiene respecto a sus posibilidades electorales porque no tiene un proyecto para Aragón y están viendo que tienen que venir todas las semanas para mantener viva una candidatura que no se sostiene".