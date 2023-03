Los empresarios piden al futuro Gobierno de Aragón rebajas fiscales y menos burocracia

Aragón "tiene que ser una comunidad autónoma fiscalmente competitiva" y hoy, aseguran los empresarios, no lo es. Por ello hay que rebajar impuestos, pero también adoptar otras medidas que ayuden a las pymes y a las grandes compañías a trabajar mejor. Por ejemplo, facilitándoles sus gestiones administrativas con menos burocracia. En estos términos se han manifestado este viernes representantes de CEOE, Cepyme y las Cámaras de Comercio, que han presentado ante la prensa un paquete de propuestas que harán llegar a todos los partidos políticos para que tomen nota durante esta campaña electoral. Al nuevo Gobierno que salga de las urnas los empresarios plantean reivindicaciones de calado, todas ellas incluidas en un documento con 240 propuestas agrupadas en 16 bloques.

"Es urgente y necesario modernizar el sistema fiscal y reducir la presión fiscal empresarial para competir en igualdad de condiciones en la UE", recoge el documento. "La realidad refleja que la carga fiscal en Aragón es superior a la mayoría de las comunidades autónomas de España", precisa. Ante los periodistas, Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, se ha referido en concreto a tasas como las de Patrimonio, Sucesiones o el tramo autonómico del IRPF". El líder de la patronal autonómica aceptaría una armonización fiscal, ha indicado, "solo si es a la baja".

"Desde Cepyme entendíamos que había que poner en un documento aquello que nos ocupa y nos preocupa", ha señalado María Jesús Lorente, presidenta de la organización de la pequeña y mediana empresa en Aragón. "Hay que dignificar y poner en valor a los empresarios", ha apuntado mientras enumeraba algunas de sus más importantes reivindicaciones. Entre ellas, la mejora de las infraestructuras de comunicaciones existentes en algunos puntos de la Comunidad, la armonización legislativa y la seguridad jurídica.

Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras ha puesto el foco en el valor que representa para el empresariado la apuesta por mercados extranjeros. Al hilo de eso ha incidido en "la necesidad de que tengamos una marca Aragón que se conozca, que sea sólida, porque tenemos recursos para que lo sea". No ha dudado, al hablar de internacionalización, la importancia de apoyar el paso fronterizo con Francia a través del Pirineo central.

Los tres representantes empresariales se han referido a los anuncios relacionados con la instalación de nuevas empresas en Aragón, pero de alguna manera han reconocido que las compañías que ya están aquí no se sienten "igualmente tratadas". Han admitido por otro lado, que en su documento de reivindicaciones hay algunas relacionadas con decisiones que no se toman en la Comunidad sino en Madrid. "A lo mejor no pueden hacer nada concreto, pero pueden empujar para que al final se adopten las decisiones adecuadas", ha indicado Miguel Marzo.