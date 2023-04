Denuncian el mal estado del comedor escolar de Tauste: "El suelo de los dos barracones está podrido y tienen goteras"

La comunidad educativa del colegio público Alfonso I de Tauste ha denunciado por enésima vez ante el Departamento de Educación el "estado lamentable y antihigiénico" que presenta el comedor de línea fría que funciona desde 2007 en dos barracones instalados en el patio y que utilizan casi 80 escolares.

"Los suelos están completamente podridos por la humedad y hemos tenido que colocar unas placas de aluminio para que no se hunda. Además, las características y dibujos de estas planchas hacen que se concentre mucha suciedad y sea muy difícil su limpieza correcta", explicó el director del centro, Raúl Betoré.

Otras deficiencias que presentan estos módulos prefabricados, que se instalaron temporalmente con financiación municipal, son las goteras que aparecen cuando llueve, los desperfectos en las persianas y los baños, el olor a humedad que hay y la luz que salta todos los días tres o cuatro veces cuando se encienden los hornos y el aire acondicionado. También han aparecido excrementos de roedores. Además, Betoré apuntó que este espacio no dispone de una alimentación de luz propia, sino que depende de la toma del edificio de infantil, por lo que ha sido necesario instalar una alarma "para que cuando salta, sobre todo si es durante el fin de semana o en un festivo, alguien esté pendiente por si hay comida congelada que se pueda estropear".

El Consejo Escolar y la asociación de padres y madres lleva denunciando esta situación desde 2015 y el pasado 9 de febrero volvieron a escribir por este asunto a Educación. También lo han puesto en conocimiento del Ayuntamiento taustano. Betoré destaca que el servicio provincial de Sanidad ya les ha hecho dos apercibimientos, en noviembre de 2019 y en octubre de 2020, tras sendas inspecciones en las que comprobaron que las carencias detectadas en visitas anteriores no se habían reparado. Entre ellas apuntan que las mosquiteras están rotas y las persianas deterioradas y que el suelo presenta zonas de abombamiento que, además de dificultad la correcta limpieza y desinfección, suponen en peligro para los usuarios.

Aprovechar la casa del conserje

Para el director del colegio, la solución pasa por ganar espacio acondicionando la casa del conserje de la escuela, anexa a las actuales instalaciones y ahora vacía. Además, también cabría la posibilidad de edificar una "verdadera y adecuada" ampliación del edificio principal que data de 1932 y está catalogado de interés urbanístico. Ya se construyó una en 1979, adjunta al inmueble principal, pero está completamente ocupada. Desde Educación recordaron que la decisión de poner el comedor en un aula prefabricada surgió del Ayuntamiento. No obstante, aseguraron que aunque no tiene de momento "partida presupuestaria prevista para abordar la adaptación", no se descarta poder hacerla en el futuro.