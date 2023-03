La oposición redobla sus críticas por el caso de Ruiz de Temiño y Azcón pide "cautela"

El caso de José María Ruiz de Temiño, el gerente de Zaragoza Vivienda, tensó este viernes buena parte del pleno municipal, el último de mociones que celebra la actual corporación. El debate, muy marcado por la cercanía electoral, se agrió en varios momentos por las duras críticas de la oposición al gobierno PP-Cs por este asunto, mientras que el alcalde, Jorge Azcón, se limitó a "ser cauteloso" y, sobre el intercambio de correos electrónicos sobre unos pliegos con la empresa Solitium, que luego resultó ser la adjudicataria, se limitó a hablar de nuevo de "posibles errores". Tal y como había advertido el día anterior, el grupo de ZEC llevó el caso a la Fiscalía.

Aunque por el escaso margen de maniobra ningún partido presentó una moción por este asunto –fue el día anterior cuando se conoció la existencia de estos correos–, la izquierda, que ya había solicitado la destitución de Temiño, lo sacó a colación en varias ocasiones. El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, llegó a decirle al regidor que "como no cese al gerente va a tener un problema en plena campaña electoral". Mientras, PSOE y Podemos se sumaron con acusaciones de "tráfico de influencias" y "amiguismo".

Y aunque la comparecencia no versaba sobre esto, sino sobre la licencia de derribo del quiosco del parque Grande, Azcón dijo que no lo quería "esconder". Tampoco se detuvo a dar explicaciones, sino que apuntó que "cuando se habla de delitos hay que ser muy cauteloso". "Por eso he hablado de posibles errores", concretó, y además añadió que si se hubiera cesado a Temiño cuando una empleada le acusó de acoso laboral hubiera sido una "injusticia", porque finalmente los tribunales acabaron dándole la razón (la sentencia todavía está recurrida).

Y este viernes el Gobierno seleccionó a Solitium para un acuerdo marco para el suministro en régimen de alquiler y el mantenimiento de equipos de reprografía, que alcanza un valor de 2,4 millones de euros para los próximos cuatro años. El Ayuntamiento la eligió junto a otras compañías para poder hacer uso de sus servicios en caso necesario.

Al asunto de Zaragoza Vivienda se sumaron además los últimos varapalos de la Cámara de Cuentas al patronato de Educación y al Instituto de Empleo, que calentaron aún más un debate que se desarrolló en clave puramente electoral. Los grupos bajaron al barro para poner a sus oponentes del 28-M contra las cuerdas, con PP y PSOE como principales protagonistas. La candidata socialista a la Alcaldía, Lola Ranera, culpó a la popular, Natalia Chueca, de usar los recursos institucionales para "promocionar su imagen". Y esta contraatacó hablando del "poco nivel" de la oposición municipal.

La guinda del debate la puso el intento de los socialistas de que el alcalde dimita tras la convocatoria de las elecciones. Según el socialista Alfonso Gómez, las ministras Maroto y Darias ya lo han hecho para optar a las alcaldías de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. También quiso que se reprobara la actitud del regidor que, en su opinión, utiliza el Consistorio para lanzar su carrera a la DGA. El PSOE no logró ni el apoyo de ZEC y de Podemos, que se abstuvieron, mientras el gobierno les recordó que Pilar Alegría no dimitió como consejera de Universidad cuando optó al Ayuntamiento en 2019. Azcón dijo que la moción era "absolutamente demagógica".