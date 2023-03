'Wearmint' abre tienda física en Zaragoza

"Llevamos ya dos años emprendiendo y casi tres desde que surgió la idea. Estábamos yendo a muchos mercados de Zaragoza y de fuera para darnos a conocer, y una pregunta muy recurrente en todos ellos era si teníamos tienda física. Aunque es algo que teníamos siempre en mente, decidimos que era el momento de dar el salto". Así resumen Andrés Campos e Isabel López, una pareja de emprendedores zaragozanos, la nueva apertura de moda en el Casco Histórico.

Este sábado por la tarde inauguran en la calle de Santa Cruz 'Wearmint shop', una tienda de accesorios de moda en impresión 3D que encuentra en los pendientes artesanos creados a partir de un diseño propio y de bioplástico ecológico su principal atractivo para el cliente.

"A la gente le gusta probarse y nos apetece que vea nuestros productos, los pueda tocar, probar… sobre todo aquellos a los que le da más miedo hacer la compra online", indica la pareja, que desinfecta siempre todos los pendientes que tienen de muestra -con cierres de acero inoxidable-, y entregan después al cliente unos nuevos a estrenar.

Su llegada a la calle de Santa Cruz

Encontrar este espacio en el corazón del Casco Histórico fue solo un revulsivo para dar el salto. "Las zonas que buscábamos eran el Casco Viejo, el Tubo, la Magdalena… Salió este local y fue una señal para abrir, porque en la zona hay más tiendecitas de moda, pequeño comercio. No es una gran avenida ni tienes al lado un Zara, sino que son negocios de gente emprendedora y creíamos que pegábamos más en este entorno", confiesa López, que siempre luce pendientes de la propia firma en todos los mercados a los que van.

Aunque ha sido su tienda 'online', además de su presencia en los mercadillos de moda de la ciudad, lo que les ha llevado hasta aquí, reconocen que al no tener tienda física dependían por entero de la página web, y ese ha sido el principal motivo para abrir este comercio. "Al final tampoco puedes depender de ir a un mercado. Los hay que se celebran todos los meses y otros que no; o también puede que te apuntes y no haya hueco. Queríamos tener un espacio que fuera nuestro y en el que estar abiertos todos los días que queramos" confiesan.

De momento, abrirán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30, aunque no descartan modificarlo a futuro. Andrés sigue volcado por entero en este nuevo proyecto, mientras que Isabel lo compagina con su trabajo de informática. "La idea a futuro es que, si todo va bien, podamos estar dedicados los dos 100% a esto", señalan.

En el barrio, su apertura ya ha despertado el interés de muchos vecinos que les han visto trabajar en el local estos días. "Llevamos ya aquí alrededor de un mes, dejando todo bonito, adecuándolo… Hemos querido hacer todo nosotros, hasta los muebles de segunda mano, que los hemos restaurado, lijado y pintado a mano, y hay muchos vecinos que han visto un trajín de gente entrando a un local que estaba vacío y se han portado muy bien con nosotros. Si alguna vez nos veían que íbamos cargados hasta se ofrecían a ayudarnos…", cuentas ambos.

Wearmint, tienda de pendientes artesanos y otras joyas en impresión 3D en la calle Santa Cruz de Zaragoza Francisco Jiménez

A la hora de anunciarlo en sus redes sociales, han querido esperar "a tener todo bien atado" para compartirlo con sus seguidores, manteniendo eso sí la sorpresa de la fiesta de inauguración que están preparando para esta tarde.

"Hoy mismo -por este jueves- lo hemos anunciado en redes y nos está hablando todo el mundo. Publicamos un 'reel' hace un par de días que también ponía la fecha y el lugar, pero no la hora, y hay mucha gente escribiéndonos. ¡Tiene muy buena pinta!", dicen ilusionados por un proyecto que les lleva a seguir aprendiendo.

"Realmente no te das cuenta de todo lo que hay detrás hasta abrir un negocio, y hemos mantenido un poco de secretismo también por eso. Para nosotros es un proyecto que nos hacía mucha ilusión y que de momento solo sabían familiares y amigos muy cercanos. Queríamos que fuera sorpresa", señalan.

En la fiesta de inauguración prevista para este sábado habrá "un pequeño picoteo, música" y, por supuesto, sus diseños: pendientes, colgantes, anillos y unos llaveros que han sacado nuevos. "Sacaremos también un nuevo modelo de pendientes que tenemos guardado para este día, y aprovechando que abrimos tienda física lanzaremos también nuevos productos", afirman.

Margaritas, tulipantes y los dos pétalos de flor que conforman su 'top ventas' se verán ahora expuestos en las estanterías de su tienda física. Pero también "en todos los sitios donde vayamos, porque son los modelos más reconocidos", indican.

"Vamos cambiando algún color para sacar alguno nuevo y que la gente tenga algo distinto. Pero esos tres modelos tienen que estar siempre en nuestras estanterías", cuentan con una sonrisa.

Aunque ahora este es su proyecto de futuro, aseguran que seguirán yendo a los mercados, donde todo el mundo "nos ha tratado bien, hemos conocido gente nueva y queremos seguir estando". Salir de Zaragoza se les antoja ya más complicado, porque a menudo requiere estar fuera varios días. "Al final, será encontrar un equilibrio", concluyen.