Mood Store: un 3 en 1 de la cultura urbana en el corazón de Las Fuentes

Como una matrioska, el local de Mood Store en pleno corazón del zaragozano barrio de Las Fuentes (Salvador Minguijón, 24) tiene dentro otros dos proyectos. A la tienda especializada en moda urbana, se une un estudio fotográfico (Mood Studio) y un taller de asesoría de marcas emergentes, Sufuri Merch.

Cio Martínez y Christian Joven son los dos jóvenes que sostienen este joven proyecto que, como tantos otros últimamente, estuvo alentado en parte por la pandemia.

Mood Store es "una tienda que se mueve", dicen Cio y Christian. Por un lado, de puertas para adentro. Así, en el gran espacio del que disponen hay rienda suelta para la creatividad. Desde el punto de vista de la fotografía ofrecen sus servicios a la par que alquilan el estudio.

Disponen asimismo de un taller de estampación textil, que está enfocado tanto al 'merchandising' como a las nuevas marcas. Es ahí donde entra Sufuri Merch que, de esta manera, es capaz de proveer a los clientes con prácticamente de todo lo que hace falta a la hora de poner en pie una nueva marca desde sus inicios a la puesta a la venta. "Nuestra experiencia en la tienda es muy útil a la hora de asesorar a las nuevas firmas porque sabemos qué es lo que funciona y lo que no".

Efectivamente, Mood Store se asoma desde Las Fuentes a todo lo que mueve en el ámbito de las nuevas tendencias de la moda urbana. Entre las marcas que se pueden encontrar en la tienda están algunas muy conocidas en ese mundo, como Rip & Dip o Primitive. Otras en plena carrera ascendente, como la zaragozana We Are Not Friends.

Pero acercarse a Mood Store da también la posibilidad del descubrimiento gracias al radar prescriptor de Cio y Christian quienes además apuesta por ropa hecha en España y Europa: la portuguesa Chimbo, la murciana Cultur o la madrileña Lagarto Church.

De puertas para afuera, Mood Store también está detrás de algunas de las fiestas más solicitadas de la ciudad y de otras actividades en colaboración, por ejemplo con GAZ, el Grupo de Artistas de Zaragoza.