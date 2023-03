Ocho semanas de huelga de LAJ obligan a aplazar 1.650 juicios en Aragón

Los letrados de la Administración de Justicia mantienen su pulso con el Ministerio, el cual no ha convocado al comité de huelga desde la última reunión, celebrada el 28 de febrero. El encuentro terminó sin acuerdo y con reproches entre ambas partes y sin visos de que se vuelvan a reunir.

El paro indefinido se inició e el 24 de enero y ha supuesto la suspensión en Aragón de 3.420 actuaciones, de las cuales 1.650 son juicios. Se han aplazado más de 395.000 trámites y cada día se inmovilizan unos 1,2 millones de euros, lo que supone casi 45 millones. Recuperar todo este atraso supondrá entre seis o siete meses de trabajo, tal y como ha informado Alfonso Rivera, letrado del juzgado de Primera Instancia número 22 de Zaragoza,

Un grupo de LAJ de Zaragoza ha vuelto a concentrarse este miércoles en la Ciudad de la Justicia para mostrar su rechazo a la actitud de la ministra Pilar Llop y el secretario de Estado del ramo, Tontxu Rodríguez, a los que reprochan que no cumplan los acuerdos firmados en abril de 2022. Alfonso Rivera, portavoz del colectivo, indica que entonces se alcanzaron pactos "de los que ahora se desdicen". En ellos se acordaba unas retribuciones por las nuevas funciones asumidas por las reformas legislativa de 2009 y 2015, las cuales "descargaban mucho a los jueces para que se dedicaran a los juicios y a dictar sentencias", relató. "Pero no solo dicen que no los cumplen sino que insultan al colectivo", ha criticado.

Rivera ha admitido que las perspectivas de un nuevo encuentro no son buenas, aunque el comité de huelga está esperando "mañana, tarde y noche" la llamada y acudirá "cuando sea convocado". Ha señalado, asimismo, que no se entiende cómo el Ministerio no intenta limar todas cuestiones y cumplir lo pactado, aunque el comité es "flexible". "Pero es difícil reunirse con quien no quiere hacerlo", ha subrayado.

El seguimiento del paro en Zaragoza ha sido este miércoles del 37%, del 40% en Huesca y del 66% en Teruel. En Aragón hay 144 LAJ.