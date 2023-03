Juan José Badiola recibe la medalla Cesaraugusta de Zaragoza: “Nunca podré pagar lo que esta ciudad me ha dado”

El profesor e investigador Juan José Badiola ha recibido este martes la medalla Cesaraugusta de Zaragoza como reconocimiento a su trayectoria y a su decisiva y desinteresada contribución a la lucha contra la covid-19.

“Yo he adquirido una deuda impagable con la ciudad. Nunca podré pagar lo que me ha dado. Le debo todo”, ha reconocido Badiola. Aunque nació en León, lleva prácticamente 50 años viviendo en Zaragoza. “Llegué en 1965. Aquí he desarrollado mi actividad académica y mi familia. Hemos afincado nuestras raíces en esta ciudad”, ha dicho.

El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, ha coincidido con el tercer aniversario de la declaración del estado de alarma. Badiola ha reconocido que antes incluso de este anuncio sabía que la lucha contra la covid-19 “no iba a ser nada fácil”. “Recuerdo muy bien el día en el que el alcalde me citó en su despacho y me manifestó su preocupación por la repercusión que podía tener esta enfermedad. Al pedir mi ayuda le dije que por supuesto que sí y, junto a los responsables de los servicios municipales, nos pusimos a trabajar de inmediato para actuar lo más pronto posible y ganarle en velocidad al virus”, ha señalado.

Fruto de esta colaboración se ordenó el cierre de los centros de día para evitar que se convirtiesen en un “nido de contagios”, una decisión difícil que, según el investigador, “ayudó a evitar bastantes muertes”. Badiola también incidió en la necesidad de desinfectar “todo lo posible” autobuses y tranvías, así como en el baldeo de las calles más transitadas, medidas que terminaron marcando la acción municipal.

Agradecido a la Universidad de Zaragoza por permitirle trabajar “en lo que le gusta”, se ha definido con “un apasionado” por la enseñanza y la investigación. “Mis alumnos son como mis hijos, y cuando uno es feliz con lo que hace se siente muy bien. El secreto no es más que uno: trabajar, trabajar y trabajar”, ha recalcado el también Hijo Adoptivo de la Ciudad de Zaragoza.

"Una deuda de gratitud eterna"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reconocido que la ciudad tiene “una deuda de eterna gratitud” con Badiola “por muchísimos motivos”. “El principal, por su vida dedicada a la ciencia. Haber podido contar con él en momentos especialmente complicados ha sido una suerte”, ha apuntado.

El regidor también ha echado la vista atrás. “Recuerdo los primeros días de la pandemia, en los que no sabíamos qué decisiones tomar. Contar con Badiola significó contar con el conocimiento, la ciencia y la experiencia”, ha agregado. El Ayuntamiento llegó a ofrecerle incluso una relación contractual. “Se lo propusimos y me contestó diciéndome que esto lo hacía por su ciudad, que así se sentía pagado. Gracias a él fuimos capaces de anticiparnos a lo que se nos vino encima”, ha remarcado Azcón.