María Esclapez: "Hemos pasado de la dependencia emocional a la independencia afectiva malentendida"

A lo largo de la vida todos nos planteamos alguna vez la siguiente pregunta: ¿He hecho las paces con mi pasado?. Y la respuesta seguramente sea no. De hecho, es normal pues se trata de algo muy complicado. Tras el éxito del libro 'Me quiero, te quiero', que se adentraba en el mundo de las relaciones tóxicas, la psicóloga y divulgadora María Esclapez publica 'Tú eres tu lugar seguro' en el que pretende dar un paso más allá en el proceso de autoconocimiento y ofrece una serie de claves para, al menos, intentarlo.

La autora, natural de Elche, presentaba este libro en Ibercaja Joven, en Zaragoza, acompañada por la zaragozana Patri Psicóloga, en un acto en el que invitaron a los presentes –"un público muy joven", rememora la escritora- a la reflexión sobre estos y otros temas. "Presentar mi segundo libro acompañada por una persona que para mí es un ejemplo y un referente fue un auténtico regalo", reconoce.

Y es que, a sus 33 años, decidió que quería divulgar psicología tan pronto empezó la carrera universitaria, con tan solo 18. "Por aquel entonces abrí un blog, y empecé a hablar de sexualidad, afectividad, relaciones… era algo muy vocacional, como lo sigo viviendo hoy. Intento que la gente entienda cómo funciona su cabeza y ayudar a las personas", explica. ¿Cómo? Tratando de contar cosas complejas de manera muy sencilla. Porque no, "no todo el mundo puede permitirse ir a terapia".

Una realidad en la que la pandemia marcó un antes y un después. "Nos hemos dado cuenta de que la salud mental es importante, y que sin ella no puede haber una situación de bienestar", reivindica. Por eso, su faceta de divulgadora cobró sentido. Porque alguien tenía que contar lo que estaba pasando, de manera que se entendiese. Lo hace en sus redes, donde supera los 340.000 seguidores, y también en sus libros.

Y es que hoy la sociedad ha entendido que estar de mal genio todo el tiempo, tener ansiedad o ponerse de los nervios, en la mayoría de los casos, podría significar algo. "Afortunadamente hemos avanzado tanto que hoy la Salud Mental es un lugar común en muchas conversaciones. Estamos abriendo los ojos y hemos descubierto que no, que es no era lo normal, y que podíamos trabajar para cambiarlo", señala Esclapez.

La psicóloga y divulgadora María Esclapez, durante su visita a Zaragoza. C. I.

Ahora con 'Tú eres tu lugar seguro' habla de la importancia de percibirnos a nosotros mismos como personas con las que llevarnos bien. "Vivimos en una sociedad muy exigente en la que vamos todos como pollos sin cabeza, corriendo de lado a lado. Por eso es necesario parar y pensar cómo son mis relaciones y cómo me llevo conmigo misma", admite. Algo que conlleva un profundo trabajo individual que todo el mundo no está dispuesto a llevar a cabo pues no es nada fácil. "Por eso es importante pensar que pase lo que pase voy a ser un refugio para mí misma", reivindica.

"Lo que planteo con esta lectura es que cada persona haga un estudio de su historia, un repaso de lo aprendido desde su infancia para entender cómo hemos convivido con algunos estímulos externos que, aunque no lo sepamos, hoy nos han hecho entender la vida como la vemos", explica la autora. Algo que vincula con la teoría del Apego, es decir, cómo nos relacionamos con el resto de seres humanos. "Muchos de nosotros vamos por la vida con una serie de heridas emocionales que ni siquiera conocemos, pero que nos condicionan. Aún queda mucho por investigar, pero los avances en esta línea son muy interesantes", añade.

Ser consciente, como forma de vida

¿Mientras tanto? Ser capaces de entendernos para seguir adelante. "Darse cuenta de esto ya es un paso. Ahora, con lo que sabes, toca trabajar el presente", explica Esclapez. Algo sobre lo que ya incidía en su primer libro, en el que enseñaba a los lectores a identificar una relación tóxica y cómo esta era capaz de condicionarnos. ¿La clave? Como en todo lo que tiene que ver con la mente: ser consciente. "Las relaciones han cambiado mucho. Y hemos pasado de situaciones invisibles sin pensar que de puertas para adentro también se sufría; a un despertar que, sin embargo, nos ha llevado al extremo opuesto pasando de la dependencia emocional a la independencia afectiva malentendida", explica.

Y esto tampoco tiene nada que ver con una relación sana. "Hemos confundido la libertad con individualismo, y al final cualquier relación requiere de responsabilidad afectiva, porque lo contrario va en contra de nuestra esencia como humanos. Necesitamos establecer vínculos", explica. Del mismo modo que recuerda que es importante desmitificar la imagen de la existencia de historias de amor de película. "Tener relaciones sanas tampoco es fácil. Cuesta mucho, pero nunca conlleva sacrificarse. Cuando una situación te hace daño, seguramente toque marcharse", concluye.