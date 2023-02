Un joven de 29 años, el primer conductor de patinete eléctrico que podría ir a prisión en Zaragoza

El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza acaba de dar por concluidas las diligencias del primer atropello mortal causado por un patinete eléctrico en las calles de la capital aragonesa, del que fue víctima un hombre de 79 años al que arrollaron en un paso de cebra de la avenida Valle de Broto.

El accidente se registró el 2 de septiembre de 2022, pero el fallecimiento de P. E. H. se produjo cuatro días más tarde en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico. El causante del accidente, un joven de 29 años identificado como D. A. E., ha sido finalmente acusado por un delito de homicidio por imprudencia. Y ello podría convertirle en el primer usuario de un vehículo de movilidad personal (VMP) que acaba condenado a prisión en Aragón.

A la espera de que el Juzgado de lo Penal número 6 señale y celebre el juicio, la Fiscalía y la familia del viandante fallecido ya han propuesto sendas penas de cárcel para el encausado. La primera entiende que la imprudencia que costó la vida del vecino del Actur debe castigarse con dos años de prisión y una indemnización de 32.810 euros, a la que habría que sumar los gastos de hospitalización. Pero los allegados de la víctima se decantan por una sanción más severa: cuatro años de privación de libertad y otros seis de retirada del carné de conducir. En cuanto a la compensación económica, la fijan en 38.834 euros.

La obligación de que todo conductor de un vehículo a motor esté asegurado garantiza a las víctimas de un accidente el poder ser indemnizadas. Pero no ocurre lo mismo con los patinetes eléctricos, que a día de hoy todavía pueden circular sin seguro. De ahí que, por este primer atropello mortal registrado en Zaragoza, la acusación particular vaya a sentar también en el banquillo al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). De esta manera, en caso de condena, si el acusado no pudiera responder con su patrimonio, lo haría esta entidad.

Unos 300 percances al año

Los patinetes eléctricos se han convertido en un elemento más del paisaje urbano de la capital aragonesa. Y aunque no hay un censo oficial que permita confirmarlo, puede que su número de usuarios sea ya similar o incluso superior al de quienes se desplazan en bicicleta. Como era previsible, ello ha disparado también la siniestralidad. Según el balance de actividades de la Policía Local correspondiente a 2021, ese años los VMP se vieron implicados en 178 percances, con un total de 164 heridos: 20 graves y 144 leves. Todavía no se conocen las estadísticas de 2022, pero la última cifra oficial hablaba de más de 200 siniestros a 31 de agosto, con más de cien lesionados de distinta consideración. Es decir, a falta de cuatro meses para cerrar el ejercicio, el número de siniestros superaba ya el de todo 2021. Con esa tendencia, parece por tanto muy probable que el año concluyera con alrededor de 300 accidentes.