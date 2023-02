Los patinetes eléctricos están involucrados en más del 4% de siniestros con víctimas en zonas urbanas, según Formaster

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, están involucrados en el 4,13% de los accidentes con víctimas que se producen en zonas urbanas, según ha alertado Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial.

Para Formaster, "empieza a ser inquietante" que el 2% de los fallecidos en un siniestro de tráfico en España en ciudad fuesen conductores de un patinete, "a lo que hay que sumar un 4% de los conductores heridos graves o que necesitan hospitalización y los más de 2.000 conductores de patinetes heridos leve".

En este contexto, la asociación ha destacado que el perfil de la víctima de un conductor de patinete en ciudad es un hombre joven, de entre 21 y 34 años, mientras que las víctimas mujeres tenían principalmente entre 18 y 29 años.

Respecto a las infracciones cometidas en patinetes y otros Vehículos de Movilidad Personal, Formaster ha detallado que el 33,7% de los accidentes con un patinete u otros Vehículos de Movilidad Personal en zonas urbanas cometía alguna infracción vial.

En este sentido, ha especificado que las más comunes son conducir en sentido contrario, por lugar prohibido (aceras o zonas peatonales principalmente) o invadir el carril contrario está a la cabeza con el 34,4% de las infracciones; no respetar la prioridad (22,6%); incumplir los límites de velocidad (10,5%); y no respetar los pasos para peatones (5,3%).

Por otro lado, Formaster ha puesto de relieve que el 2,4% de las víctimas de un accidente con un patinete iba como pasajero en dicho vehículo. "Una situación muy peligrosa, muy común entre jóvenes que usan patinetes de alquiler en grandes ciudades y que, además, está considerado como una infracción grave pues estos vehículos son para ser usados por una sola persona", ha subrayado.

Igualmente, la asociación ha hecho hincapié en que el 4,7% de los conductores de patinetes involucrados en un accidente era menor de 15 años y el 34,1% de los patinetes accidentados tenía alguna anomalía. "Estos vehículos deben llevar sistema de freno, timbre u otros dispositivos de advertencia acústica y luces y reflectantes tanto traseras como delanteras", ha remarcado.

En este escenario, Formaster ha elaborado un decálogo con consejos para mejorar la seguridad de los conductores de Vehículos de Movilidad Personal, entre ellos, usar siempre casco y llevar ropa de alta visibilidad tanto de día como de noche (reflectante) y si el conductor no se puede hacer ver durante la noche o con condiciones meteorológicas adversas no usarlo.

Cumplir "de forma rigurosa" las normas de circulación respetando las prioridades de paso; no llevar a una segunda persona como pasajero; no ir por las aceras, zonas peatonales ni en dirección prohibida; no aparcarlos en lugares que estorben para los peatones; no circular por autovías, autopistas o túneles; no usar del móvil ni el uso de auriculares mientras se conducen, entre otras.