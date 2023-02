La DGA solicita una parcela para construir una nueva escuela infantil en Calatayud

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Ayuntamiento de Calatayud que ponga a disposición del Departamento de Educación, Cultura y Deporte una parcela de mínimo 3.500 metros cuadrados para levantar una nueva escuela infantil. Ante esta petición, que se recibió en el Consistorio bilbilitano el pasado viernes, el alcalde, José Manuel Aranda, ha explicado que remitirán un escrito a la consejería para que se les concreten plazos y el compromiso por escrito.

Fuentes del área que dirige Felipe Faci confirman el objetivo es la construcción de esa infraestructura para sustituir a la actual, que se encuentra en el paseo Ramón y Cajal, y que se encuentra deteriorada por el paso de los años. De igual forma, especifican que "está incluida en los presupuestos del Departamento". De hecho, en la notificación se apunta a que se encuentra en la "programación de obras a realizar".

Para ello, en el escrito, se especifica que el terreno debería ser rectangular, estar libre de cargas y gravámenes y estar completamente urbanizada: con tomas de agua, luz, gas, telefonía, evacuación de residuos y acceso rodado. Por su parte, Aranda reconoció sentirse "perplejo" ante la petición y ha mostrado públicamente su recelo ante la próxima convocatoria electoral.

"Por supuesto que facilitaremos todo, pero vamos a pedir una entrevista con la secretaria general técnica para ver los plazos y qué compromisos por escrito hay", insistía el regidor. En este sentido, incidía en que no embarcará al Consistorio en la adquisición de "una parcela, cambiar el uso a equipamiento educativo y que no sea una realidad" y también subrayaba que no tenían constancia de estos planes.

Así, recordaba que "transmiten que es algo que no han hecho durante 4 años" y mencionaba que "en tres años y nueve meses no se hacen proyectos conjuntos como el polideportivo y a dos meses de las elecciones llega esto". Se refiere al rifirrafe sobre la no realización de esta instalación que iba a contar con cerca de dos millones de euros por parte del Gobierno de Aragón. Una institución y otra se responsabilizan de que no se haya materializado.

Nueva caldera en el Minguijón

Por su parte, en el colegio Salvador Minguijón se ha materializado el cambio de la caldera, cuyos trabajos de sustitución, valorados en 35.000 euros, ha acabado por financiar el Consistorio. Hace unas semanas, la intervención fue declarada de emergencia y se programó acometerla durante la festividad escolar de jueves lardero.

Según detalló Aranda, las pruebas del nuevo sistema se han realizado "satisfactoriamente" durante el fin de semana y que solicitarán su abono al Gobierno de Aragón, previa consulta al Justicia de Aragón, que ya avaló que la obra era responsabilidad de la administración autonómica.