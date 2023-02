Los letrados de Justicia en huelga se reúnen con el Gobierno de Aragón

Una representación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga desde hace ocho días, se reunió este martes con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, en la sede del Gobierno de Aragón. Según las asociaciones la Unión Progresista y el Colegio Nacional de LAJ, ambas responsables, conocedoras del conflicto, mostraron su "plena disposición y colaboración para encauzar la situación" y que se cause el menor perjuicio a la ciudadanía.

Por su parte, el comité de huelga informó de que el seguimiento se mantiene en España en el 75%, mientras que el Ministerio de Justicia la rebaja al 20,63%. En Zaragoza, el seguimiento el pasado 30 de enero, a pesar de ser festivo en Zaragoza, fue del 33%, en Huesca del 40% y del 50% en Teruel. Las cifras fueron calificadas como un "éxito contundente" por Carlos Artal, de la UPSJ.

Las asociaciones acusan a Justicia de alargar: "No solo no ha convocado al comité de huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad". El comité denunció una instrucción del secretario general de Justicia, que limita el derecho a la huelga, toda vez que exige que comuniquen con antelación sin van a hacer paro o no, lo que es inconstitucional.

Según los letrados, el impacto de la huelga se ha traducido, entre otras cosas, en 2,5 millones menos de notificaciones y en que hayan dejado de circular entre 120 y 160 millones de euros de las cuentas de consignaciones judiciales. El comité se reunió este martes con el eurodiputado y vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, y señaló que el político les mostró su apoyo y su compromiso a "presentar la cláusula de enganche en el Senado".