Los comercios se apuntan a la recogida y envío de paquetes: "Es una forma de que entre más gente por la puerta"

En la herboristería La Colmena, en el barrio de Torrero de Zaragoza, este jueves por la mañana el repartidor de la empresa de mensajería con la que trabajan ha dejado 40 paquetes y se ha llevado dos bolsas con otros para enviar o devolver. "Hay mucho movimiento de paquetería con el comercio 'online' y, sobre todo, con las plataformas de venta de segunda mano", explica Estefanía Magen, propietaria de dicho establecimiento.

La Colmena es desde hace 5 años una de las tiendas 'punto pack' de la ciudad, es decir, un lugar donde los ciudadanos pueden entregar y recoger sus pedidos. Cada vez son más los pequeños negocios que complementan su actividad principal con esta nueva línea de negocio, impulsada tras la irrupción de la covid y el consiguiente aumento de la compra por internet. Se trata de una opción más que dan a sus clientes -al igual que recargan móviles o tarjetas de bus- y también una forma de darse a conocer.

"Tienes un margen pequeño (de ganancias), pero es un servicio más que poder prestar y te da visibilidad. Hasta aquí se acercan vecinos de San José o incluso de Puerto Venecia; gente que a lo mejor no venía y a la vez que recogen un paquete comprueban que tenemos un gran surtido de papelería, libros, hacemos fotocopias, escaneamos.... Vimos que era una manera de que nos conocieran un poco más", comenta Esther Blasco, copropietaria junto a su hermana Isabel de la Copistería Miriam (calle de Lasierra Purroy). En su caso, antes de la pandemia empezaron a trabajar con una empresa de mensajería y hace unos meses sumaron una segunda.

Para Jesús Sanz, encargado del Estanco 1 de Casetas (en la antigua carretera de Logroño), ser un punto de envío y recogida de paquetes -desde hace dos años- les ha supuesto entre un 8%-10% más de afluencia de personas que diariamente acuden a su establecimiento. "De estos, casi la mitad adquieren otros productos. Muchas personas que antes no venían aprovechan para comprar otras cosas: lotería de la ONCE, papelería, prensa, recargar la tarjeta de autobuses... Lo hicimos por el flujo de gente", señala Sanz, que también resalta el trabajo extra que conlleva. "Todos los días viene el repartidor (de Seur), escaneamos los paquetes, los colocamos, la gente viene a recogerlos, otros a devolver pedidos y vuelta a escanear... En Navidades y el Black Friday no nos cabían tantos paquetes en el estanco", observa.

Por su parte, Estefanía Magen también recuerda que en épocas fuertes de ventas han llegado a recibir hasta 80 paquetes al día (en fechas navideñas)."Es una forma de que entre más gente por la puerta. Y si necesitan productos de herboristería, nos los compran a nosotros. Esa era nuestra finalidad cuando decidimos ser 'punto pack'", afirma.

Mientras, de cara al cliente, la copropietaria de Copistería Miriam habla de vecinos "agradecidos" de tener un lugar donde recoger o enviar sus pedidos con comodidad. "Mucha gente trabaja por las mañanas y aquí los pueden dejar cerca de su casa y venir a recogerlos cuando tengan un momento. O no tienes que estar esperando a que llegue el repartidor a tu domicilio. En internet pueden conocer todos los puntos de la empresa en cuestión y elegir uno (que más le convenga)", explica Esther Blasco, quien añade: "Por paquete nos pagan (las compañías de mensajería) una cosa mínima, pero como son muchos al día algo es algo y todo suma".

Nuevo proyecto de servicio de paquetería de ECOS

El presidente de ECOS (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia), Antonio Tornos, pone el acento en que el consumidor es el que manda ("o te montas en el tren o lo pierdes", avisa) y ve interesante todo lo que sea abrir nuevas líneas de negocio. "Un punto de recogida de paquetes es una opción más que damos; son cosas nuevas que hacen que entre más gente en el establecimiento. El cliente con la pandemia se ha habituado a comprar más por internet y tenemos que estar ahí sí o sí. Nosotros hemos colocado 'lockers' (armarios blindados) en distintos puntos de la ciudad donde el cliente puede recoger su paquete con un código que se le ha enviado a su móvil. Están en Martin Martín y Frutos Secos El Rincón, que no cierran al mediodía, y también en el centro comercial de la plaza de España. Es algo que también utiliza Amazon y Correos", informa.

Asimismo, avanza que la Federación trabaja en un proyecto de servicio de paquetería propio a disposición de todos los asociados. "Se trata de utilizar las sinergias de los 3.500 comercios que tenemos en Zaragoza y provincia. Que un cliente compre algo y en poco tiempo se le pueda suministrar con vehículos ecológicos; un servicio para paquetería pequeña. Además, estamos mirando para preparar temas de realidad aumentada, de escaparates...", detalla Tornos, poniendo de relieve su interés como presidente de que el pequeño comercio esté a la última en tecnología.

