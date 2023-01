Un testigo avala la denuncia contra un hombre acusado de violar a su pareja en Pedrola

La última reforma del Código Penal en lo que a delitos de violencia sexual se refiere también beneficiará a Bruno D. R., el hombre al que este lunes ha juzgado la Audiencia Provincial de Zaragoza por la presunta violación de la mujer con la que mantenía una relación de pareja de hecho y con la que tenía un hijo de cuatro años en común. Cuando calificó los hechos, la Fiscalía pidió que se condenara al acusado a once años de prisión por agresión sexual y a otros dos años por sendos delitos de maltrato sobre su pareja e hijo. Sin embargo, la entrada en vigor de la llamada ley del ‘Sólo sí es sí’ ha llevado hoy al Ministerio Público a rebajar en tres años el castigo que propone por la agresión sexual. Es decir, el procesado se enfrenta ahora ahora a una condena total de 10 años y no de 13.

Los hechos enjuiciados por la Sección Primera se produjeron en la madrugada del 15 de marzo de 2020, después de que la pareja estuviera cenando en un restaurante de Pedrola. Las desavenencias entre ambos ya habían dado lugar a otros procedimientos judiciales, hasta el punto de que sobre Bruno D. R. recayó una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la mujer. Pero como ha explicado esta última al tribunal, dicha medida había caducado unos meses atrás y pretendía dar una segunda oportunidad a su compañero. Sin embargo, lo ocurrido después de la cena en su domicilio dinamitó finalmente la relación y se tradujo en una nueva denuncia.

“Tardé 18 días en denunciar porque estaba en shock y sentía vergüenza de mí misma, No me atrevía a contar a nadie lo que me había hecho”, ha explicado la víctima a preguntas de la defensa, a cargo de la abogada Carmen Sanz Lagunas. La mujer ha recordado que cuando llegaron a casa ella se metió a dormir en la habitación del niño, como parece que tenía por costumbre desde que el acusado volvió a vivir con ellos. “Pasado un rato, entró a decirme que quería mantener relaciones sexuales. Y como me negué, me arrastró de los pelos hasta el baño. Allí empezó a pegarme. Me tiró contra la bañera: Yo traté de defenderme, pero no podía. Desde ahí me arrastró otra vez a su habitación, donde me agredió sexualmente”, ha relatado la denunciante, quien mantiene que la penetró analmente al mismo tiempo que le introducía una zanahoria por la vagina.

El acusado lo niega

Durante su declaración, Bruno D. R. ha negado la agresión y aunque ha reconocido que ese día practicaron sexo, asegura que fue por la mañana, no después de la cena. “Ella había bebido mucho. Se cayó varias veces y vomitó por todas partes”, ha manifestado el procesado. En cuanto al supuesto maltrato hacia su hijo, ha explicado que unos días antes de estos hechos tuvo que darle un azote “porque no dejaba de saltar encima de la tablet”. “Pero yo no considero que le pegara fuerte”, ha añadido.

En los casos de violencia sexual no acostumbra a haber testigos. Pero resulta que en el piso que tenía alquilado la pareja vivía una tercera persona: un hombre que ha comparecido ante el tribunal y ha reconocido que aquella noche escuchó los quejidos de la mujer y presenció como el acusado la arrastraba del cabello: primero de la habitación del niño al aseo. Y después del aseo al dormitorio de él. “No fui a ver qué ocurría por temor. Yo lo había denunciado a él dos veces ante la Guardia Civil y nunca hicieron”, ha indicado.

Dado el tiempo transcurrido entre la noche en que se produjo la presunta violación y el día en que denunció los hechos, cuando los forenses vieron a la denunciante los signos de violencia habían desaparecido. Sin embargo, la mujer hizo fotografías tanto de sus lesiones como de la de su hijo, y los especialistas del IMLA han señalado hoy que serían “compatibles” con la agresión denunciada.

Las psicólogas que examinaron al encausado para valorar su imputabilidad han indicado al tribunal que este no presenta ningún problema que condicionara o limitara sus capacidades volitivas y cognitivas.